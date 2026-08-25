Attentato a Sigfrido Ranucci "è una cosa tra loro", parla l'avvocato dei presunti esecutori: accuse a Gomes
L'avvocato di due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci ha commentato un'intercettazione telefonica di un suo assistito: le dichiarazioni
Nuove dichiarazioni sull’attentato subito dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci. A parlare è il legale di due dei presunti esecutori materiali, che ha commentato l’intercettazione del suo assistito Pellegrino D’Avino, che aveva detto: “Noi non abbiamo dato fastidio a nessuno, è una cosa che hanno fatto tra di loro”. Le parole dell’avvocato: “A chi si riferiva? Questo è patrimonio conoscitivo di D’Avino”. Poi ha aggiunto: “Loro si sono interfacciati solo con Gomes”.
- L'interrogatorio dei presunti attentatori di Ranucci
- Il chiarimento sul mandante dell'attentato a Ranucci
- La reazione dei presunti attentatori alla perquisizione a Lavitola
L’interrogatorio dei presunti attentatori di Ranucci
L’avvocato Antonio Falconieri, che assiste due dei presunti esecutori materiali dell’attentato subito da Sigfrido Ranucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Zona Bianca.
Le sue parole: “Lunedì scorso abbiamo fatto richiesta di interrogatorio. Nell’interrogatorio di garanzia, davanti al gip, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. A margine, però, D’Avino aveva fatto delle precisazioni come spontanee dichiarazioni: ‘Non volevamo fare del male a nessuno. Non conosco Lavitola. Conosco Gomes, ci ho lavorato’. L’ossatura delle dichiarazioni, quindi, è già emersa. Alla luce delle ultime novità, mi rifaccio soprattutto alle dichiarazioni confessorie di Lavitola, è propizio il momento e ci siamo accordati con i nostri assistiti affinché rendano interrogatorio”.
L’interrogatorio è previsto questa settimana.
All’avvocato è stata mostrata un’intercettazione telefonica attribuita a Pellegrino D’Avino, da lui assistito: “Noi non abbiamo dato fastidio a nessuno, è una cosa che hanno fatto tra di loro“.
“Tra di loro chi?” ha chiesto il conduttore Giuseppe Brindisi.
La risposta del legale: “Questo è patrimonio conoscitivo di Davino, potrà essere una delle domande a cui risponderà davanti ai magistrati”.
Il chiarimento sul mandante dell’attentato a Ranucci
L’avvocato Falconieri ha parlato anche del “mandato” dell’attentato a Sigfrido Ranucci, spiegando che “sarà perimetrato”.
Il legale dei presunti attentatori ha poi aggiunto: “Come già detto da D’Avino, loro si sono interfacciati solo con Gomes. Davino e company si fermano a Gomes, oltre non sanno, oltre per loro può esserci un burrone, può esserci il nero”.
La reazione dei presunti attentatori alla perquisizione a Lavitola
Il conduttore della trasmissione Mediaset Giuseppe Brindisi ha poi domandato all’avvocato Falconieri: “Ma è vero che quando c’è stata la perquisizione a Lavitola loro hanno esultato in carcere?“.
Il legale non ha confermato esplicitamente, limitandosi a dire: “Per loro significava che iniziava a chiudersi un cerchio“. L’avvocato ha poi ricordato che, in una prima fase, Lavitola era solo indagato, ma a piede libero.
Maurizio Belpietro, ospite del programma, ha dichiarato: “Probabilmente si capisce perché Lavitola è stato lasciato libero, si pensava che continuasse a parlare. Come poi è accaduto”.