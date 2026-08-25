Attentato a Sigfrido Ranucci "è una cosa tra loro", parla l'avvocato dei presunti esecutori: accuse a Gomes

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuove dichiarazioni sull’attentato subito dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci. A parlare è il legale di due dei presunti esecutori materiali, che ha commentato l’intercettazione del suo assistito Pellegrino D’Avino, che aveva detto: “Noi non abbiamo dato fastidio a nessuno, è una cosa che hanno fatto tra di loro”. Le parole dell’avvocato: “A chi si riferiva? Questo è patrimonio conoscitivo di D’Avino”. Poi ha aggiunto: “Loro si sono interfacciati solo con Gomes”.

L’interrogatorio dei presunti attentatori di Ranucci

L’avvocato Antonio Falconieri, che assiste due dei presunti esecutori materiali dell’attentato subito da Sigfrido Ranucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Zona Bianca.

Le sue parole: “Lunedì scorso abbiamo fatto richiesta di interrogatorio. Nell’interrogatorio di garanzia, davanti al gip, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. A margine, però, D’Avino aveva fatto delle precisazioni come spontanee dichiarazioni: ‘Non volevamo fare del male a nessuno. Non conosco Lavitola. Conosco Gomes, ci ho lavorato’. L’ossatura delle dichiarazioni, quindi, è già emersa. Alla luce delle ultime novità, mi rifaccio soprattutto alle dichiarazioni confessorie di Lavitola, è propizio il momento e ci siamo accordati con i nostri assistiti affinché rendano interrogatorio”.

L’interrogatorio è previsto questa settimana.

All’avvocato è stata mostrata un’intercettazione telefonica attribuita a Pellegrino D’Avino, da lui assistito: “Noi non abbiamo dato fastidio a nessuno, è una cosa che hanno fatto tra di loro“.

“Tra di loro chi?” ha chiesto il conduttore Giuseppe Brindisi.

La risposta del legale: “Questo è patrimonio conoscitivo di Davino, potrà essere una delle domande a cui risponderà davanti ai magistrati”.

ANSA

Il chiarimento sul mandante dell’attentato a Ranucci

L’avvocato Falconieri ha parlato anche del “mandato” dell’attentato a Sigfrido Ranucci, spiegando che “sarà perimetrato”.

Il legale dei presunti attentatori ha poi aggiunto: “Come già detto da D’Avino, loro si sono interfacciati solo con Gomes. Davino e company si fermano a Gomes, oltre non sanno, oltre per loro può esserci un burrone, può esserci il nero”.

La reazione dei presunti attentatori alla perquisizione a Lavitola

Il conduttore della trasmissione Mediaset Giuseppe Brindisi ha poi domandato all’avvocato Falconieri: “Ma è vero che quando c’è stata la perquisizione a Lavitola loro hanno esultato in carcere?“.

Il legale non ha confermato esplicitamente, limitandosi a dire: “Per loro significava che iniziava a chiudersi un cerchio“. L’avvocato ha poi ricordato che, in una prima fase, Lavitola era solo indagato, ma a piede libero.

Maurizio Belpietro, ospite del programma, ha dichiarato: “Probabilmente si capisce perché Lavitola è stato lasciato libero, si pensava che continuasse a parlare. Come poi è accaduto”.