Attentato a Sigfrido Ranucci, Giorgia Meloni attacca Elly Schlein e pretende le scuse: "Ombre sul governo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giorgia Meloni chiama Elly Schlein a rispondere delle parole sull’attentato a Sigfrido Ranucci ed esige delle scuse. La presidente del Consiglio attacca all’improvviso la segretaria Pd sui social, in un post con cui le chiede conto delle allusioni che avrebbe fatto subito dopo la notizia della bomba esplosa davanti casa del conduttore di Report, relative alle responsabilità del governo per la creazione di un clima antidemocratico.

L’attacco di Giorgia Meloni

L’attacco di Giorgia Meloni arriva mentre si gonfia sempre più la bufera politica sui rapporti tra il conduttore di Report e il presunto mandante dell’attentato, Valter Lavitola.

Sui suoi profili social, la premier ha rispolverato di punto in bianco le affermazioni fatte dalla numero uno del Partito democratico all’indomani dell’esplosione: “18 ottobre 2025 – ricorda – Davanti al congresso del PSE ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: ‘Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo’. 27 luglio 2026. In una trasmissione TV, la stessa Elly Schlein sostiene: ‘Non ho mai fatto nessun collegamento fra Governo e mandanti'”.

Le parole di Elly Schlein

Le recriminazioni di Meloni fanno riferimento all’intervista fatta da Schlein ospite de L’Aria che tira su La7, durante la quale, commentando gli sviluppi sul caso Ranucci, la segretaria Pd ha negato di aver tirato in ballo l’esecutivo.

“Non ho mai fatto nessun collegamento fra governo e mandanti, parlavo del fatto che bisogna difendere la libertà di stampa in ogni Paese sennò chi fa quel mestiere è più esposto. La destra continua a strumentalizzare per coprire i fallimenti del suo governo” ha dichiarato in studio.

Le scuse chieste per le parole sull’attentato a Ranucci

Un dietrofront per Giorgia Meloni, che però non ci sta: “Per mesi lei e altri esponenti della sinistra hanno costruito un racconto fatto di allusioni e insinuazioni, arrivando persino a gettare ombre sull’Italia davanti a una platea internazionale. Oggi che è emerso ciò che era chiaro, cioè che il Governo non c’entrava assolutamente nulla, la segretaria del PD arriva perfino a rinnegare le proprie parole, sostenendo di non aver mai fatto alcun collegamento”.

“Le parole hanno un peso. Anche le allusioni. E chi ha scelto di gettare ombre sul Governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa” ha scritto ancora la premier cercando di inchiodare la leader dell’opposizione alle sue frasi.