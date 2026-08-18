Attentato a Sigfrido Ranucci, gli indagati chiedono di essere interrogati: cosa potrebbero raccontare

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Valter Lavitola sarebbe stato il mandante, almeno stando a quanto da lui stesso confessato. Gli autori materiali dell’attentato contro Sigfrido Ranucci sarebbero invece quattro persone tra i 20 e i 50 anni: una banda avvezza all’uso di materiali esplosivi. Sono già stati arrestati e iscritti nel registro degli indagati, ma non ancora interrogati. Adesso, sono loro stessi a chiedere di essere ascoltati dagli inquirenti.

Gli autori materiali dell’attentato a Sigfrido Ranucci

La prima svolta sull’indagini riguardanti l’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci è arrivata a fine giugno.

Furono arrestate quattro persone, tra i 53 e i 22 anni, tutti con precedenti penali per droga, uno anche per sequestro di persona, violenza sessuale, rapina ed estorsione.

ANSA

Gli inquirenti hanno riconosciuto in loro gli autori materiali dell’attentato, il cui mandante – ha confessato lui stesso – potrebbe esser stato il faccendiere Valter Lavitola.

I quattro sono accusati, a vario titolo, di reati legati all’uso di un ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, con aggravanti.

Gli indagati chiedono di essere interrogati

Fino a questo momento, gli indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, eludendo le domande degli inquirenti e limitandosi a brevi dichiarazioni spontanee.

Nella giornata di lunedì 17 agosto, il cambio di strategia. I loro difensori hanno depositato la richiesta di confronto con i magistrati.

Quel che viene richiesto è un interrogatorio formale presso la Direzione distrettuale antimafia di Roma.

La scelta di raccontare la propria versione dei fatti potrebbe chiarire i numerosi dubbi ancora vivi riguardo l’attacco del 16 ottobre 2025.

La verità sulla confessione di Valter Lavitola

Se sono davvero stati loro a piazzare un ordigno esplosivo di fronte la villetta della famiglia Ranucci, gli indagati potranno rivelare anche chi ha detto loro di farlo.

L’eventuale confronto con i magistrati potrebbe confermare o meno la confessione di Valter Lavitola, dichiaratosi mandante dell’attentato per il bene dell’amico.

Lavitola ha tuttavia specificato di aver chiesto solo di sparare alcuni colpi di pistola contro il muro dell’abitazione e non di piazzare una bomba.

La ricostruzione di quanto accaduto da parte dei principali sospettati potrebbe offrire agli inquirenti la possibile di giungere finalmente alla verità dei fatti.