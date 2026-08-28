Attentato a Sigfrido Ranucci, Gomes Tavares dal Camerun assicura: "Non sono latitante, Lavitola fatti forza"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo l’arresto di Valter Lavitola, accusato di essere il mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, il tuttofare Gomes Tavares aveva fatto perdere le sue tracce. È stato rintracciato in Camerun, dove ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di nascondersi e di essere pronto a tornare in Italia: “Non sono un latitante, sono sicuro che continuerò a essere un uomo libero”.

Gomes Tavares rintracciato in Camerun

È a Douala, capitale del Camerun, che gli inviati del Tg1 hanno rintracciato Gomes Tavares, di cui si erano perse le tracce dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci.

Tavares continua a lavorare in una palestra della città come istruttore. L’uomo è un pugile ex atleta dell’MMA.

ANSA

Ai microfoni dei giornalisti italiani, afferma: “Io non sono latitante, non mi sto nascondendo”.

Se avesse voluto farlo, spiega, si sarebbe recato in Russia, “dove l’Ue non può richiedere l’estradizione e c’è qualcuno disposto ad accogliermi”.

Il tuttofare avrebbe già scelto la data di rientro assieme al proprio legale ed è certo che tornerà a essere “un uomo libero. Sono un lavoratore”.

Silenzio stampa sull’attentato a Sigfrido Ranucci

Tavares ha accettato di parlare al Tg1, ma a patto che non si toccasse il tema dell’attentato a Sigfrido Ranucci.

Sul conduttore di Report afferma: “Non l’ho mai conosciuto, se l’ho incontrato sarà stato a Cefalù”. La foto che li ritrae assieme, per lui, non significa nulla.

“Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro” dichiara invece riguardo le persone arrestate come autori materiali dell’attentato, che raccontato di contatti diretti con Tavares.

Tuttavia, continua a ribadire la propria innocenza, “solo il tempo di verificare che non ho niente a che fare con tante cose”.

Intanto, Sigfrido Ranucci ha parlato a Zona Bianca: “Ho la coscienza pulita”.

Il messaggio a Valter Lavitola

Quello compiuto da Gomes Tavares è lo stesso viaggio che avrebbe dovuto fare Valter Lavitola lo scorso ottobre, prima di essere arrestato come mandante dell’attento contro Sigfrido Ranucci.

Del socio – i due stavano aprendo assieme una società in Camerun sulle monete verdi – Tavares dice: “Ognuno è responsabile di quello che fa e quello che dice”.

Infine, parole che confermano la vicinanza tra i due. “Fatti forza e esci dalla galera” è il messaggio che Taveres rivolge a Lavitola.