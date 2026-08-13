Attentato a Sigfrido Ranucci, i timori della banda dopo le scoperte su Valter Lavitola: "Allora sanno tutto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dal carcere di Rebibbia, le intercettazioni dei presunti esecutori dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo questi “sanno proprio tutto”. In riferimento all’imprenditore Valter Lavitola usavano il termine “mandante” già prima della confessione. C’era chi si domandava come fosse possibile che, a parità di reato, l’imprenditore non fosse ancora stato arrestato. Intanto le indagini proseguono e si va verso un nuovo colloquio con i pm.

Intercettazioni a Rebibbia

Dall’ordinanza emergono le intercettazioni dei presunti esecutori dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Uno degli appartenenti alla banda, non il mandante, ma coloro che hanno materialmente piazzato la bomba all’esterno dell’abitazione del giornalista, avrebbe commentato dal carcere di Rebibbia: “Sanno proprio tutto!”.

In base a quanto emerge dall’ordinanza, alla decisione di Valter Lavitola di avvalersi della facoltà di non rispondere dopo la perquisizione del 4 luglio scorso, i tre indagati sarebbero “esplosi in una clamorosa manifestazione di giubilo, applaudendo e incitandosi vicendevolmente”.

Sono queste le parole riportate dal gip, che aggiunge: “Il gruppo attribuiva questa linea difensiva all’astuzia di Lavitola, descritto da Pellegrino D’Avino come soggetto scaltro e solido economicamente”.

La confessione di Lavitola

Lavitola ha confessato di essere il mandante dell’attentato, fatto solo per il “bene” del giornalista. La banda già si riferiva a Lavitola come “mandante”. In particolare, come riporta il Giornale di Sicilia, Saverio Mutone si domandava perché, a parità di reato, l’imprenditore non fosse stato ancora arrestato.

Il gip trascrive testualmente le parole del sospettato: “Però, scusami un attimo, hai i reati e non vai carcerato? Come stai ancora a piede libero? Cioè capisci? Tu che sei il mandante, sei ancora a piede libero?“.

Ora Lavitola, durante il lungo interrogatorio, avrebbe ammesso di essere il mandante dell’attentato: “Ho fatto mettere la bomba perché era in pericolo, era minacciato. Una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione“.

Nuovo incontro per Lavitola

La versione di Lavitola è quella di un atto per il bene dell’amico giornalista, per tutelare la sua incolumità perché era oggetto di “parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo”. Una versione che però non convince.

Si attende la nuova convocazione in procura dopo aver analizzato le dichiarazioni rese dall’imprenditore. Sarà un’audizione a chiarimento sulle parole di Lavitola, che lo metterà di fronte anche alle nuove analisii del cellulare dell’ex editore dell’Avanti!.