Attentato a Sigfrido Ranucci, la mail anonima che ha incastrato Antonio Passariello: chi l'ha "venduto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una mail anonima inviata al pm Carlo Villani ha rappresentato la svolta nelle indagini sull’attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. L’ordinanza indica Antonio Passariello come presunto autore materiale dell’azione, che avrebbe agito senza avvisare i suoi sodali. Le intercettazioni evidenziano tensioni nell’ambiente criminale, mentre gli investigatori continuano a cercare i mandanti dell’attacco.

Attentato a Sigfrido Ranucci, la svolta

L’inchiesta sull’attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci ha registrato un impulso il 6 aprile 2026, giorno in cui è pervenuta la mail anonima al pubblico ministero Carlo Villani.

Quel messaggio, ritenuto uno degli elementi che hanno orientato le indagini, indicava il nome di Antonio Passariello come presunto autore materiale dell’azione intimidatoria compiuta nell’ottobre 2025 davanti all’abitazione del conduttore di “Report”, a Pomezia, vicino Roma.

ANSA

Cosa emerge dall’ordinanza

La ricostruzione contenuta nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari evidenzia come l’episodio abbia provocato tensioni anche nell’ambiente criminale frequentato dall’indagato.

Secondo quanto emerge dagli atti, l’anonimo autore della mail spiegava di voler “dare una mano” agli investigatori nell’individuazione del responsabile dell’esplosione. Nel messaggio veniva indicato Antonio Passariello, residente nel rione Gescal di Cicciano, nel Napoletano, come la persona che avrebbe organizzato ed eseguito l’attacco senza informare il gruppo criminale con cui era solito operare.

L’autore della segnalazione sosteneva inoltre che Passariello avrebbe agito per conto del clan Moccia di Afragola, accompagnato da un giovane di nome Luca, domiciliato presso la sua abitazione. Nella comunicazione si affermava anche che i due si vantassero “dalla mattina alla sera” di aver fatto esplodere la bomba davanti alla casa del giornalista.

Iniziativa solitaria di Antonio Passariello?

Le successive attività investigative hanno portato gli inquirenti a raccogliere intercettazioni e messaggi che, secondo il gip, confermerebbero il forte disappunto maturato nell’ambiente criminale vicino a Passariello dopo l’attentato.

Tra le conversazioni riportate nell’ordinanza spicca quella in cui un interlocutore gli scrive: “Sto sottocchio, ma assai assai, per mezzo della stupidaggine che hai fatto là a Roma”. In un altro messaggio viene ribadito il concetto: “Sei sott’occhio per quella cosa che hai fatto a Roma, guarda quando fai le cose di nascosto, come ti trovi nei casini”.

Per il giudice, questi dialoghi dimostrano come alcuni componenti del gruppo non fossero stati informati dell’iniziativa e non avessero condiviso la decisione di partecipare a un’azione così eclatante. Passariello, nel tentativo di tranquillizzare il proprio interlocutore, avrebbe risposto ricordando che dall’attentato erano ormai trascorsi sei mesi, aggiungendo che un eventuale arresto non lo preoccupava: “Faccio un mese di carcere, torno e mi cambio”.

Nessun collegamento accertato con il clan Moccia

Nonostante il contenuto della mail anonima e alcuni riferimenti emersi durante le indagini, l’ordinanza precisa un aspetto ritenuto fondamentale dagli investigatori. “Allo stato, non è stata riscontrata alcuna appartenenza di Passariello al contesto criminale del clan Moccia di Afragola”, chiarisce infatti il provvedimento.

L’indagine dei Carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha portato il 30 giugno all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di Antonio Passariello, Marika De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino D’Avino, accusati a vario titolo di detenzione e utilizzo di esplosivi, danneggiamento e minaccia aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini hanno ricostruito il viaggio del commando dalla Campania fino a Pomezia grazie all’incrocio tra sistemi di videosorveglianza, tabulati telefonici e accertamenti scientifici sull’ordigno, composto da gelatina esplosiva da cava. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe agito su incarico di soggetti ancora non identificati, ricevendo un compenso economico di alcune migliaia di euro.

Gli investigatori ritengono inoltre che i mandanti abbiano fornito supporto logistico agli esecutori, mettendo a disposizione denaro, schede telefoniche dedicate, assistenza legale e persino un piano di fuga all’estero.