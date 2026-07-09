Attentato a Sigfrido Ranucci, sequestrati manoscritti e cellulari di Valter Lavitola: cosa si cerca, il punto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sette pagine di appunti scritti a mano, tre cellulari e due pen drive. Sarebbe questo il materiale sequestrato dagli inquirenti durante la perquisizione nell’abitazione di Valter Lavitola, l’imprenditore indagato come presunto mandante dell’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Gli investigatori punterebbero a trovare elementi utili per chiarire il movente dell’azione dinamitarda avvenuta all’esterno della villetta di Pomezia in cui il conduttore vive con la famiglia.

Attentato a Ranucci, cosa è stato sequestrato a Valter Lavitola

Come riporta l’ANSA, nel corso della perquisizione avvenuta sabato 4 luglio sarebbero stati sequestrati sette fogli manoscritti riconducibili a Valter Lavitola.

Si tratterebbero di appunti che gli inquirenti dovranno esaminare per verificare se contengano riferimenti utili all’indagine.

ANSA

Oltre ai documenti cartacei, sarebbero stati acquisiti anche tre telefoni cellulari e due pen drive.

L’analisi dei dispositivi potrebbe riguardare chat, messaggi, chiamate, documenti salvati, eventuali fotografie e contatti.

I materiali sequestrati potrebbero aiutare a definire meglio il ruolo attribuito all’imprenditore.

E soprattutto il contesto in cui sarebbe maturata l’azione contro il giornalista.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Valter Lavitola avrebbe fatto contattare attraverso il suo factotum, Gomes Clesio Tavares, il gruppo di avellinesi che avrebbe compiuto l’azione dinamitarda.

Le indagini punterebbero a chiarire il percorso che avrebbe portato alla scelta del bersaglio, l’organizzazione materiale dell’azione e i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.

Proprio per questo l’analisi dei telefoni e delle pen drive potrebbe diventare centrale.

Dai dispositivi potrebbero emergere scambi di messaggi, indicazioni operative o altri elementi utili a verificare la catena dei contatti.

Il nodo del movente

Il punto ancora da chiarire è il movente.

In una prima fase era stata presa in considerazione anche l’ipotesi di un collegamento con le inchieste giornalistiche della trasmissione Rai condotta da Ranucci.

Secondo ANSA, questa pista al momento sembrerebbe essere tramontata.

Gli inquirenti starebbero invece concentrando l’attenzione sul rapporto personale tra Lavitola e il giornalista.

Le dichiarazioni di Valter Lavitola

Valter Lavitola ha respinto gli addebiti nel corso di dichiarazioni spontanee rese agli inquirenti.

L’imprenditore ha ribadito di avere un rapporto di profonda amicizia con Sigfrido Ranucci. “Ci vediamo quasi tutti i giorni, le nostre famiglie si frequentano, andiamo a cena spesso”, avrebbe sostenuto in Procura.

Come riportato da ANSA ha aggiunto che si tratterebbe di “un’amicizia così stretta che è incompatibile con qualsiasi tipo di movente”.

Lo stesso Sigfrido Ranucci, nei giorni scorsi, avrebbe parlato di un rapporto di amicizia con Lavitola.

A L’Aria Che Tira, nella puntata del 9 luglio, il giornalista ha sottolineato: “Sono certo che, se dovessero emergere delle sue responsabilità, quell’attentato non era finalizzato a fare del male a me e alla mia famiglia. Di questo sono assolutamente certo”.