Attentato a Sigfrido Ranucci, Tavares dal Camerun replica alle accuse dopo il mandato d'arresto: "Sbagliano"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dal Camerun ha rotto il silenzio Gomes Clesio Tavares, ritenuto il factotum di Valter Lavitola e nei confronti del quale è stato spiccato un mandato d’arresto in relazione all’attentato a Sigfrido Ranucci. “I pm si sbagliano, io non ho fatto niente” ha dichiarato il cittadino camerunense.

Le parole di Tavares dal Camerun sull’attentato a Ranucci

Gomes Clesio Tavares, attualmente in Camerun, dove vive ormai da diverse settimane, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera.

Le sue parole: “So che hanno chiesto il mio arresto ma i pm si sbagliano, io non ho fatto niente“.

Alla domanda riguardante il suo possibile ritorno in Italia, Tavares ha poi risposto: “Certo che tornerò, c’è la mia famiglia, mi mancano. Io vivo nel vostro Paese, normalmente faccio avanti e indietro tra il Camerun e Roma”. Il 47enne camerunense ha però ammesso di non sapere quando ciò avverrà: “Questo non lo so, ci sono alcune questioni su cui non posso rispondere”.

Cos’ha detto Tavares al Tg1 sull’attentato a Ranucci

Tavares, al Tg1, ha ammesso che sarebbe voluto tornare in Italia per fornire la sua versione dei fatti, aggiungendo però che tornare ora “diventa complicato”. E ha aggiunto: “Avevo previsto di tornare la settimana prossima, però devo farmi delle domande prima”.

Il cittadino camerunense ha dichiarato ancora: “ho insistito con il cardiologo, mi ha detto che non posso viaggiare“.

Di cosa è accusato Tavares sull’attentato a Ranucci

Il nucleo Investigativo dei carabinieri, nella mattinata di lunedì, ha eseguito la misura cautelare in carcere nei confronti dell’ex giornalista ed editore Valter Lavitola, accusato dai pm della Dda di aver pianificato l’attentato a Sigfrido Ranucci con l’aiuto del suo factotum, il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares.

Anche nei confronti di Tavares è stato spiccato un mandato di arresto. L’uomo è attualmente ricercato: è accusato di essere l’intermediario con la banda ritenuta esecutrice materiale del blitz.

Secondo quanto accertato dagli investigatori e riportato da ANSA, Ranucci e Gomes Tavares si sarebbero conosciuti. La conoscenza risalirebbe almeno al 2022 e sarebbe confermata anche da una fotografia acquisita agli atti in cui compaiono Ranucci, Gomes e Lavitola.

Per l’avvocato di Ranucci, Roberto De Vita, l’arresto di Lavitola ha confermato “la gravità e la complessità dell’attentato di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione”.