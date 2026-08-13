Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola non andrà ai domiciliari: parere negativo dal gip alla richiesta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Valter Lavitola ha raccontato che l’attentato a Sigfrido Ranucci doveva avere modalità differenti. Non materiale esplosivo, ma giusto pochi colpi sparati contro il muro della villetta di Pomezia, vicino Roma. Dopo l’esplosione l’indagato non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, visto l’esito positivo dell’operazione. La Procura di Roma ragiona sul dare parere negativo ai domiciliari per l’imprenditore, richiesta avanzata tramite l’avvocato sulla base dell’ammissione di responsabilità.

No ai domiciliari per Lavitola

La Procura di Roma va verso il parere negativo alla richiesta dei domiciliari per Valter Lavitola. L’avvocato Sergio Cola aveva presentato la richiesta sulla base dell’ammissione di responsabilità nell’attentato e per la conseguente collaborazione con gli inquirenti.

Inoltre, per il legale mancavano il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. Ma per la Procura la risposta potrebbe essere negativa, con Lavitola resterebbe in carcere. Si attende la conferma.

Il valore dimostrativo

Durante l’interrogatorio Valter Lavitola ha spiegato che le modalità dell’attentato a Sigfrido Ranucci sono state diverse rispetto a quanto progettato all’inizio.

Infatti, l’ottobre scorso, sarebbe stata piazzata una bomba davanti all’abitazione del conduttore di Report, ma l’imprenditore aveva chiesto invece dei colpi di arma da fuoco contro il muro.

In ogni caso, dal racconto dello stesso Lavitola, la diversa modalità dell’attentato non ha avuto conseguenze. L’indagato quindi non avrebbe avuto nulla da ridire, ritenendo comunque l’ordigno di “valore dimostrativo”.

Il movente dell’attentato

Sul movente dell’attentato i magistrati hanno una tesi diversa rispetto a quanto sta cercando di comunicare Valter Lavitola. Che non fosse per il “bene” del conduttore di Report pare non ci siano troppi dubbi, ma qual fosse lo scopo finale è la domanda che si pongono.

Secondo Valter Lavitola l’obiettivo era quello di innalzare la protezione su Ranucci, che stava ricevendo da tempo minacce e diversi tentativi di aggressione. Ranucci prima dell’attentato aveva una protezione di soli due uomini e dopo l’attentato la scorta è più che raddoppiata, passando da due a otto agenti con una protezione a ferro di cavallo.

Per i magistrati, però, Lavitola non racconta tutta la vicenda. Dietro all’attentato ci sarebbe anche la volontà, secondo quanto riportato da Repubblica, di favorire una sua candidatura in politica accrescendo la propria popolarità.