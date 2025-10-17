Attentato a Sigfrido Ranucci, "visto un uomo incappucciato scappare": la rivelazione di un passante

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo incappucciato sarebbe stato avvistato a poca distanza da casa di Sigfrido Ranucci. Lo avrebbe rivelato agli inquirenti al lavoro sull’attentato al conduttore di Report un passante, che avrebbe notato la figura sospetta scappare poco prima dell’esplosione, in cui è stata distrutta l’auto del giornalista e della figlia. In una via vicina all’abitazione, inoltre, è stata trovata una macchina rubata, per la quale è stato richiesto l’intervento degli artificieri.

La testimonianza sull’attentato

La versione raccolta dagli investigatori da un passante è stata confermata anche da un inviato di Report, Giorgio Mottola, riferendo la testimonianza riportata dallo stesso Ranucci alla trasmissione Un giorno da pecora. Secondo quanto ricostruito, un uomo con la testa coperta sarebbe stato notato mentre correva negli attimi precedenti l’attentato, intorno alle 22.15 della serata di giovedì 16 ottobre.

“La cosa più inquietante di tutte è che lui non tornava a casa da una decina di giorni, era in giro, e quindi è molto probabile che qualcuno lo abbia monitorato e lo stesse aspettando” ha sottolineato il giornalista in diretta radio.

ANSA

La casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, dove è avvenuto l’attentato

L’auto rubata trovata vicino casa di Sigfrido Ranucci

Nel corso delle indagini, i carabinieri di Frascati hanno trovato in una via adiacente a quella dove si trova l’abitazione di Sigfrido Ranucci una Fiat 500 sospetta. In seguito ad accertamenti, l’auto sarebbe risultata rubata a Ostia lo scorso 25 luglio.

La strada è stata subito transennata e sul posto sono intervenuti gli artificieri, per scongiurare il pericolo di un’altra esplosione.

Le indagini

Come ipotizzato da Mottola, stando alle indiscrezioni delle indagini non è da escludere che chi ha piazzato l’ordigno rudimentale vicino l’auto del giornalista abbia seguito gli spostamenti della famiglia e il tragitto fino all’abitazione.

Nelle dichiarazioni a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, il collega di Ranucci ha aggiunto come conduttore sia “spaventato profondamente per la sua famiglia, visto dov’è avvenuta l’esplosione, ed è anche preoccupato, come lo siamo anche noi, perché non capiamo da dove venga” la minaccia, soprattutto per la paura che possa essere un avvertimento per un ulteriore atto intimidatorio.

Secondo la psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone, Ranucci potrebbe avere un’idea precisa dell’autore dell’attentato.