Attentato a Sigfrifo Ranucci, presunti esecutori davanti ai pm pronti scaricare Valter Lavitola: la situazione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel carcere di Rebibbia prendono il via gli interrogatori dei presunti esecutori dell’attentato contro Sigfrido Ranucci. Gli indagati, delusi dal mancato sostegno economico e logistico di Valter Lavitola, si dicono pronti a chiarire ai magistrati i dettagli e i confini del mandato ricevuto, mentre la difesa punta a far cadere l’aggravante mafiosa e ad attenuare la misura cautelare in carcere.

Rebibbia, i presunti esecutori dell’attentato a Sigfrido Ranucci pronti a rispondere ai PM

Nel carcere romano di Rebibbia è arrivato il giorno degli interrogatori per Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello, accusati di essere tra gli esecutori materiali dell’attentato del 16 ottobre 2025 ai danni del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

“Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori”, ha spiegato l’avvocato Generoso Pagliarulo, impegnato nella difesa insieme al collega Antonio Falconieri.

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La linea difensiva punta a dimostrare l’assenza delle esigenze cautelari legate al pericolo di fuga o di reiterazione del reato, sostenendo che “esistono tante altre misure” e che “non dovrebbero stare in carcere a prescindere“. Gli indagati intendono offrire il proprio contributo per ricostruire lo svolgimento dei fatti e alleggerire le contestazioni.

Il mandato di Valter Lavitola

La deposizione degli indagati rischia di minare direttamente la posizione di Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il mandante dell’azione intimidatoria.

“C’è stato un mandato, un mandato ricevuto e loro spiegheranno quale è stato il mandato“, ha dichiarato l’avvocato Falconieri, precisando che i suoi assistiti “non conoscevano Valter Lavitola o Sigfrido Ranucci” ma avrebbero avuto contatti solo tramite un intermediario.

Negli ultimi tempi, tuttavia, il clima tra il commando e l’ex direttore dell’Avanti! si è incrinato a causa del senso di abbandono provato dai detenuti, che nelle intercettazioni lamentavano di essere stati lasciati soli nelle spese legali: “Neanche un pacchetto di sigarette mi ha mandato”.

Decisi a fare chiarezza di fronte alla Procura, i presunti esecutori potrebbero ora rivelare i retroscena dei sopralluoghi e la reale natura degli ordini ricevuti, ribaltando i rapporti di forza con Lavitola.

La strategia della difesa sull’aggravante mafiosa

Un punto cruciale degli interrogatori riguarda il ridimensionamento delle accuse formulate dalla Direzione distrettuale antimafia.

“L’obiettivo di questo interrogatorio è anche cercare di far cadere l’aggravante mafiosa, di spiegare appunto dei dettagli che possano portare a far cadere questa aggravante”, ha sottolineato l’avvocato Pagliarulo, aggiungendo che “la loro versione sarà un contributo decisivo ai fini della valutazione dei magistrati”.

Nel frattempo, gli inviati di Report hanno diffuso una nota per esprimere netta contrarietà a “qualsiasi ipotesi di conduttore e capoautore esterno alla guida di Report“, denunciando il rischio di un “commissariamento” e ribadendo la necessità di tutelare l’autonomia e l’indipendenza del giornalismo d’inchiesta del servizio pubblico.