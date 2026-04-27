Attentato a Trump, Cole Tomas Allen accusato del tentato omicidio del presidente Usa rischia l'ergastolo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Cole Thomas Allen rischia l’ergastolo. L’uomo è stato accusato di aver tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Nell’udienza preliminare il giudice Matthew Sharbaugh ha formalizzato le accuse. Insieme a “tentato omicidio” anche l’accusa di “possesso di armi”. Seppur fallito, il tentativo di assassinio mette l’uomo in una posizione delicata: rischia l’ergastolo.

Cole Allen accusato ufficialmente

Cole Thomas Allen è stato formalmente accusato di aver attentato alla vita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra le altre incriminazioni, anche il possesso di armi.

I pubblici ministeri hanno chiesto la detenzione preventiva e l’udienza per la convalida dell’arresto è stata fissata per il 30 aprile.

Il procuratore per la sicurezza nazionale in tribunale ha dichiarato: “Il 25 aprile ha tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump”. In aula, secondo quanto riportato dalla Cnn, erano presenti gli agenti federali statunitensi e il team della difesa di Allen, che lo hanno descritto come un uomo senza precedenti penali né condanne.

Le parole di Allen in tribunale

Allen ha avuto l’opportunità di pronunciare delle parole in aula. Nella breve udienza, secondo quanto riportato dai giornalisti inviati sul posto da diversi giornali come la Cnn, l’uomo avrebbe mostrato “scarsa emozione” e pronunciato poche parole.

Ha risposto alle domande del giudice con “sì” e “no”, confermando dichiarazioni sul suo passato e dicendo di aver compreso i suoi diritti in quanto imputato in un processo.

Ha raccontato di possedere una laurea magistrale in informatica, di non aver fatto uso di droghe o alcol di recente e di voler nominare degli avvocati d’ufficio. Il pubblico ministero ha sostenuto fin da subito la necessità di detenzione durante lo svolgimento del processo per il rischio di fuga e la pericolosità del soggetto.

Cosa rischia?

Il procuratore distrettuale ha dichiarato che il presunto autore dell’attentato a Donald Trump affronterà ulteriori accuse oltre a tentato omicidio e possesso di armi.

All’inizio, il tribunale aveva annunciato tre capi d’accusa, ma se le indagini proseguiranno verranno formulate ulteriori accuse, ha dichiarato Jeanine Pirro alla stampa.

Durante la conferenza stampa, ha dichiarato: “Non ci sono dubbi, si è trattato di un tentato assassinio del presidente degli Stati Uniti, con l’imputato che ha chiarito le sue intenzioni, ovvero quella di eliminare il maggior numero possibile di alti funzionari del governo”. Per questo l’uomo rischia l‘ergastolo.