Attentato al Pride di Berlino, è morto Abdul Ballout: il 21enne è stato ucciso dalle forze speciali

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Abdul Ballout, il 21enne che era ricercato per l’attacco al Pride di Berlino. A riportare la notizia è Bild secondo cui l’attentatore – che si era dato alla fuga dopo aver portato al ferimento di una trentina di persone e alla morte di una di esse – è stato ucciso dalle forze speciali dopo che lui stesso li aveva attaccati con un’arma da taglio nei pressi dell’abitazione di suo padre dov’era stato scovato.

Attentato a Berlino, ucciso il presunto autore

È finita la fuga di Abdul Ballout, il 21enne ricercato per l’attentato al Pride di Berlino che ha provocato una vittima e circa 29 feriti.

Il soggetto è stato ucciso in un’operazione delle forze speciali che lo hanno trovato nel quartiere di Spandau della capitale. Qui, Ballout si era rifugiato in un capanno in un giardino di proprietà del padre. Scovato dagli agenti di polizia, ha provato ad attaccarli con un’arma da taglio, prima di essere neutralizzato e ucciso.

L’operazione delle forze speciali

Il presunto attentatore è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di domenica 26 luglio. Scovato dagli agenti, sarebbe corso verso di essi con un’arma da taglio in mano. Questo suo atteggiamento avrebbe quindi provocato la reazione delle forze dell’ordine che lo avrebbero ucciso, secondo le dichiarazioni rese pubbliche in questi minuti.

In un post sui social, la polizia di Berlino ha scritto: “Verso le 18:00, il sospettato dell’attacco di ieri al Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti in Spandau. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe avvicinato correndo alle nostre forze di intervento con un’arma da taglio, per cui è stato fatto ricorso all’uso di armi da fuoco da parte del nostro reparto delle forze speciali di polizia. Nonostante le immediate misure di rianimazione avviate dai vigili del fuoco di Berlino, è deceduto sul posto dell’intervento”.

In mattinata, le autorità avevano annunciato di aver arrestato un suo complice: un uomo iraniano che sarebbe stato con lui sul van bianco che ha investito i partecipanti al Pride e poi si è scontrato contro un albero nel Tiergarten, il parco pubblico dove era in corso l’evento.

Chi era Abdul Ballout

Come appurato poche ore dopo i fatti di Berlino, Ballout era un cittadino tedesco di origini libanesi, aveva 21 anni. Dopo il folle gesto che avrebbe compiuto, sceso dal van, avrebbe continuato a colpire gli astanti utilizzando un coltello o un altro strumento contundente con cui ha aggredito tutte le persone che gli si paravano contro.

È ancora da appurare il movente delle sue azioni ma del soggetto si sa che fosse già un uomo noto alle forze dell’ordine. Ballout era già stato condannato nel maggio scorso dal tribunale del Tiergarten a un anno e dieci mesi di reclusione per la preparazione di un grave attentato di violenza contro lo Stato. Era però tornato in libertà a fine maggio. Era poi classificato dalle autorità come un estremista ritenuto capace di commettere gravi atti di violenza. In passato, avrebbe tentato di raggiungere la Siria per unirsi allo Stato Islamico.

I fatti che lo vedrebbero protagonista sono avvenuti sabato 25 luglio intorno alle 22 quando, alla guida di un van bianco, si è gettato contro la folla nel parco Tiergarten, vicino alla Porta di Brandeburgo, mentre si svolgeva il Christopher Street Day, le celebrazioni della comunità Lgbtq+. Il suo attentato ha portato alla morte di una donna e al ferimento di altre 29 persone.