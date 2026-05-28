Attentato alla stazione di Winterthur in Svizzera, accoltella 3 persone urlando "Allah Akbar": arrestato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Attentato alla stazione di Winthertur in Svizzera, dove un uomo avrebbe accoltellato tre persone urlando “Allah Akbar“. La polizia cantonale di Zurigo ha confermato l’attacco: il presunto colpevole, uno svizzero di 31 anni, è stato arrestato alla stazione ferroviaria. Le tre persone ferite avrebbero 28, 43 e 52 anni.

Attentato alla stazione di Winthertur in Svizzera: la testimonianza

L’attacco sarebbe avvenuto poco prima delle 8,30 del mattino di giovedì 28 maggio.

Un testimone ha raccontato a Blick: “Sono arrivato alla stazione ferroviaria verso le 8,20. A 30 metri di distanza ho sentito un uomo dietro di me gridare ‘Allah Akbar’ 5-6 volte. Alcune persone sono corse dall’altra parte della strada, poi è stato silenzio. Dopo cinque minuti, da 10 a 15 auto della polizia sono arrivate sulla scena. Non ho mai vissuto nulla di simile”.

La conferma della polizia cantonale di Zurigo

La polizia cantonale di Zurigo ha confermato l’attacco avvenuto nella mattinata di giovedì 28 maggio.

Un cittadino svizzero di 31 anni ha ferito tre persone con un coltello. Il colpevole è stato arrestato alla stazione ferroviaria.

Le tre persone ferite sono svizzere: hanno 28, 43 e 52 anni. Una di loro è gravemente ferita, mentre le ferite riportate dalle altre due sono moderate.

Le indagini della polizia sull’attacco a Winterthur in Svizzera

In seguito all’attacco alla stazione di Winterhur in Svizzera è stata avviata una vasta operazione di polizia: attorno al luogo in cui è avvenuto l’accoltellamento è stata eretta una barriera di circa 100 metri. L’ascensore che conduce al sottopassaggio è stato chiuso.

Il movente del crimine è ancora poco chiaro. La polizia ha reso noto che sta indagando in tutte le direzioni.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.