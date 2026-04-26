Attentato cena di Trump, il video del momento degli spari e il racconto dei giornalisti italiani: "È caduto"

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All’inizio della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, fuori dal salone, si sono sentiti quattro o cinque colpi. Donald Trump e Melania si sono voltati a sinistra e poi sono stati subito fatti evacuare mentre la sicurezza entrava nella stanza. In un video è stato ripreso cosa è successo durante l’attentato al presidente degli Stati Uniti all’Hilton Washington.

Il video dell’attentato

Nel video si vedono Donald Trump e Melania voltarsi verso sinistra e poi mettersi sotto il tavolo, insieme agli altri commensali nella stessa tavolata sul palco.

Poi la sicurezza, armata, è entrata nella stanza e ha urlato a tutti i presenti di restare seduti mentre il capo della Casa Bianca veniva portato via in sicurezza.

I corrispondenti presenti alla cena si sono abbassati sotto i tavoli mentre tentavano di capire cosa stesse succedendo.

ANSA

La cena nella grande sala sotterranea dell’Hilton Washington era appena iniziata quando si sono sentiti “quattro o cinque colpi subito fuori dal salone”, è il racconto di Viviana Mazza, inviata del Corriere della Sera.

Il racconto dei giornalisti presenti

“Il presidente Trump e la first lady Melania erano seduti sul palco e sono stati subito evacuati. Abbiamo potuto riprendere gli agenti dei servizi sul palco con i fucili spianati tra i piatti con le mozzarelle e la lattuga abbandonati”, ha scritto la corrispondente del Corriere della Sera.

La giornalista italiana Viviana Mazza ha spiegato che sono stati evacuati anche i ministri, il segretario del tesoro Scott Bessent e il nuovo ministro della Giustizia Todd Blanche, che sono usciti dopo il capo del Pentagono Hegseth.

Poco dopo la presidente dell’associazione dei giornalisti della Casa Bianca ha annunciato sul palco che il programma sarebbe ripreso.

“Abbiamo sentito gli spari. La stanza in questo momento è in lockdown“, è stato il racconto della corrispondente Mediaset Maria Luisa Rossi Hawkins.

Anche Hawkins ha confermato di aver “sentito il rumore degli spari” e “poi abbiamo visto i camerieri dirigersi verso il tavolo centrale, quello principale, dove c’era il presidente”.

La giornalista ha aggiunto che “doveva essere un evento storico, con grandi aspettative per il discorso di Trump. Era una cena di Stato, per la prima volta Trump vi partecipava”.

La cena riprogrammata

La cena è stata cancellata ma dovrebbe essere riprogrammata entro un mese. Poco dopo l’attentato, il presidente americano ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha spiegato che l’attentatore sarebbe “un lupo solitario” che “voleva uccidere”.

Donald Trump ha anche rivelato che l’uomo aveva “molte armi“, senza fornire altri dettagli.

La procuratrice di Washington, Jeanine Pirro, ha poi spiegato che l’uomo aveva con se un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli. Il presidente ha quindi ringraziato la first Melania “per il coraggio e la pazienza” in questa circostanza estrema.