Attentato di Santo Stefano in Siria con la bomba in Moschea durante le preghiere del venerdì: almeno 8 morti

Tragedia a Homs, la terza città più grande della Siria. Un attentato ha preso di mira la moschea Imam Ali bin Abi Talib durante le ore di preghiera del venerdì. Un ordigno è esploso nella zona dell’edificio religioso in cui erano radunati i fedeli. Sarebbero almeno 8 i morti e più di 20 i feriti a seguito della violenta esplosione, che potrebbe trattarsi dell’opera di un attentatore suicida.

Attentato nella moschea di Homs

Il venerdì di preghiera è finito in tragedia nella moschea Imam Ali bin Abi Talib, nel quartiere Wadi al-Dahab di Homs, in Siria.

Un attentato si è svolto nell’edificio religioso della zona alawita della città, che, terza più grande del Paese, raccoglie una popolazione eterogena di cristiani e musulmani.

ANSA Macerie nella sala di preghiera principale a seguito dell’esplosione

SANA, l’agenzia stampa araba siriana, racconta di un’esplosione all’interno della moschea, piena di fedeli in preghiera.

L’esplosione è avvenuta in un angolo della sala di preghiera principale, bruciando l’intera area circostante e lasciando un cratere nel muro.

È incerto, riportano funzionari locali a Reuters, se l’esplosione sia stata causata da ordigni nascosti nell’edificio o da un attentatore suicida.

Almeno 8 i morti tra i fedeli

Le immagini diffuse dai media locali mostrano la folla di fedeli fuggire dalla moschea in preda al panico.

Dopo l’arrivo delle ambulanze e del personale sanitario numerosi feriti sono stati trasportati fuori dall’edificio su delle barelle o avvolte in mantelli.

All’interno delle sale di preghiera si scorgono tracce di sangue sui tappeti, forti nei muri, finestre in frantumi e arredi arsi dalle fiamme.

Il primo bilancio è di almeno 8 morti e più di 20 feriti tra le vittime.

Il commento delle autorità in Siria

Attorno alla moschea è stato istituito un cordone di sicurezza e le forze dell’ordine sono alla ricerca dei responsabili dell’attentato che, al momento, non è stato rivendicato.

Il ministero degli Esteri siriano ha diffuso un comunicato definendo l’attacco un “tentativo disperato” di destabilizzare il Paese.

Forte la condanna di “questo vile atto criminale”, verificatosi “nel contesto di ripetuti e disperati tentativi di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano”.

Sottolineando che “tali crimini non scoraggeranno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza”, Damasco ha ribadito la propria “ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme”.