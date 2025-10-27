Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte deflagrazione, minacce aggravate e detenzione illegale di materiale esplosivo: sono gli elementi che hanno portato all’arresto di due persone a seguito di una serie di attentati dinamitardi e perquisizioni sul litorale di Ostia. L’azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e ha visto impegnati oltre 100 agenti in una vasta operazione contro la criminalità locale, dedita anche allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio dopo un grave episodio avvenuto l’8 luglio scorso, quando una molotov è stata lanciata contro un noto ristorante situato all’incrocio tra via dei Pescatori e via di Castel Fusano, a Ostia. La deflagrazione ha causato danni al locale e ha destato forte preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

Qualche giorno prima, un ordigno artigianale simile era stato scagliato sotto un’auto parcheggiata davanti allo stesso ristorante, segnalando una preoccupante escalation di atti intimidatori ai danni dell’attività commerciale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido e della Squadra Mobile di Roma, che hanno rinvenuto uno stoppino ancora acceso e residui di una bottiglia di plastica intrisa di benzina. Gli investigatori, grazie alle testimonianze raccolte, sono riusciti a individuare un’autovettura sospetta, vista ferma poco prima dell’attentato nei pressi del ristorante. Il veicolo è risultato di proprietà di un trentasettenne romano, poi identificato come il principale indiziato.

Il movente: dissidi con i gestori del ristorante

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il movente degli attentati sarebbe da ricercare in alcuni dissidi tra l’indagato e i proprietari del locale. Tutto sarebbe iniziato nel maggio precedente, quando il trentasettenne avrebbe preteso di lasciare il ristorante senza pagare il conto. Ne sarebbe scaturita una discussione accesa, con i gestori costretti a cedere sul momento. Solo alcuni giorni dopo, la somma dovuta sarebbe stata saldata dal padre dell’uomo.

Ulteriori episodi e aggravamento della posizione dell’indagato

Le indagini, proseguite nei tre mesi successivi sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di raccogliere elementi indiziari anche su un altro episodio: un incendio doloso avvenuto il 17 settembre ad Ostia, ai danni di un’autovettura. La coincidenza temporale e geografica degli episodi, nonché il modus operandi, hanno rafforzato il quadro accusatorio nei confronti del trentasettenne.

L’ordinanza di custodia cautelare e l’operazione sul territorio

Sulla base delle prove raccolte, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo, ritenuto gravemente indiziato di essere sia il mandante che l’esecutore materiale degli attentati dinamitardi e delle minacce aggravate ai danni dei gestori del ristorante.

Questa mattina, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura restrittiva nell’ambito di una vasta operazione che ha coinvolto oltre 100 agenti della Squadra Mobile, del X Distretto Lido, del Reparto Prevenzione Crimine, con il supporto di unità cinofile antidroga, del Reparto Volo e di droni della Polizia di Stato.

Perquisizioni e secondo arresto per droga e armi

Nell’ambito della stessa operazione, sono state effettuate decine di perquisizioni nei confronti di soggetti ritenuti legati alla criminalità locale, in particolare a gruppi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni, un sessantaseienne romano è stato arrestato perché trovato in possesso di hashish e di un fucile detenuto illegalmente, aggravando così la sua posizione per detenzione illegale di armi e detenzione di stupefacenti.

