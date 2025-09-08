Attentato Gerusalemme, 6 morti dopo gli spari sul bus: due killer palestinesi uccisi da un soldato e un civile

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Attentato a Gerusalemme, 6 morti. L’operazione terrorista è stata compiuta da due attentatori palestinesi che hanno aperto il fuoco a una fermata dell’autobus nel quartiere di Ramot, nel nord della città. Oltre alle 5 vittime, segnalati 7 feriti ricoverati in gravi condizioni. Hamas non ha rivendicato l’attacco. Tuttavia lo ha elogiato, definendolo “un’operazione eroica”.

Attentato a Gerusalemme causa 6 morti, uccisi i 2 attentatori palestinesi

L’attentato si è verificato nel corso della mattinata di lunedì 8 settembre: il bilancio è di 6 morti e altrettanti feriti gravi, secondo le autorità sanitarie israeliane.

Il servizio nazionale di Primo soccorso, il Magen David Adom, ha spiegato che 4 delle vittime sono state dichiarate decedute sul posto: la quinta è morta allo Shaare Zedek Hospital, la sesta all’Hadassah Hospital Mount Scopus.

Una delle persone decedute – hanno riferito i media israeliani – si chiamava Levi Yitzhak Pash.

Da quanto riferito dalle autorità locali, ad aprire il fuoco sarebbero stati due uomini palestinesi residenti in due villaggi a nord ovest della città Santa, Kubiba e Katna, dove adesso l’Idf ha creato un cordone di sicurezza.

I due, come spiegato dalla polizia, non avevano il permesso per entrare in Israele. L’ufficio del primo ministro ha riferito che Benjamin Netanyahu sta conducendo una valutazione della situazione con i responsabili delle forze di sicurezza.

Hamas elogia l’attacco

Hamas, tramite una nota, ha elogiato l’attacco terroristico, parlando di “operazione eroica che è una risposta naturale ai crimini dell’occupazione e alla guerra di sterminio” che Israele “sta conducendo contro il nostro popolo”.

L’organizzazione non ha però rivendicato l’attentato e non si è assunta la responsabilità dell’attacco. Dall’altro lato ha lanciato l’appello ai palestinesi della Cisgiordania a “intensificare il confronto con l’occupazione e i suoi coloni”.

La testimonianza del paramedico: “Scena molto grave”

Un paramedico del servizio di ambulanza, Fadi Dekaidek, ha dichiarato di essere arrivato sul posto dell’attentato e di essersi trovato innanzi a “una scena molto grave”.

“I feriti giacevano sulla strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell’autobus”, ha spiegato in una nota, aggiungendo che alcuni di loro erano privi di sensi.

I momenti subito dopo l’attacco

Diffuse, nel frattempo, le immagini dell’intervento della polizia israeliana sul luogo in cui due uomini armati hanno aperto il fuoco.

L’attacco compiuto con l’economica arma “Carlo”

L’attentato è stato compiuto con la cosiddetta pistola “Carlo”, nomignolo che deriva dalla pistola mitragliatrice svedese a cui si ispira, vale a dire la Carl Gustav.

“Carlo” è un’arma automatica rudimentale ed economica, realizzata artigianalmente. Non è precisa e ha una gittata ridotta. Però la si può acquistare a basso prezzo ed è potente.

N.R. Jenzen-Jones, direttore di Armament Research Services (ARES), società di consulenza tecnica specializzata in intelligence, ha spiegato che tale pistola può essere prodotta artigianalmente con pochi macchinari e poche competenze tecniche. Basta un trapano a colonna, alcuni strumenti comuni per la saldatura e altri oggetti facilmente reperibili su Internet.

Altro aspetto che rende l’arma non sofisticata ma devastante in alcune situazioni è che la ‘Carlo’ può essere adattata a ogni tipo di munizione. Essendo molto economica, circola ovunque. Simili armi sono state infatti trovate in Croazia, Brasile, Cile, Ucraina, Sud America, Caraibi, Australia e anche in Italia.

Benjamin Netanyahu non si presenta al processo per corruzione

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha informato il tribunale che, a causa dell’attentato e per motivi di sicurezza, non potrà presenziare al processo per presunta corruzione che avrebbe dovuto riprendere oggi.

Netanyahu si è recato sulla scena dell’attacco insieme al ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. La polizia sta “attualmente cercando di capire come i terroristi siano arrivati sulla scena e chi li abbia portati”, ha riferito l’assistente commissario Shlomi Bachar.

Accuse dall’Onu a Israele

Nel frattempo c’è stata una nuova denuncia dell’Onu contro Israele, i cui leader sono stati accusati oggi da Volker Turk, alto commissario per i diritti umani, di alimentare “una retorica genocida” sulla Striscia di Gaza.

Turk, aprendo a Ginevra la 60esima sessione del Consiglio Onu per i Diritti Umani, ha dichiarato che Gaza è ridotta a “un cimitero”. Quindi ha invocato una riposta più decisa della comunità internazionale per “mettere fine al massacro”. “Sono inorridito dell’utilizzo aperto di una retorica genocida e della vergognosa disumanizzazione dei palestinesi da parte di alti funzionari israeliani”, ha scandito l’alto commissario.