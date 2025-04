Attentato nel Kashmir in India, uomini armati sparano contro turisti a Pahalgam: tra i morti un italiano

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È di almeno 28 morti il bilancio di un attacco terroristico a Pahalgam, nel Kashmir indiano. Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco su un pullman di turisti, uccidendo e ferendo decine di persone. Secondo fonti giornalistiche indiane, tra le vittime potrebbe esserci anche un cittadino italiano: l’ambasciata e la Farnesina stanno verificando la notizia.

Attentato nel Kashmir in India: almeno 28 morti

Il sangue è tornato a scorrere nella valle del Kashmir martedì 22 aprile. A Pahalgam, località a circa 90 km da Srinagar, in India, uomini armati hanno assaltato un pullman carico di turisti, aprendo il fuoco senza pietà.

Come riporta Ansa, almeno 28 persone sono rimaste uccise nell’attacco, definito dalle autorità locali “il più grave degli ultimi anni”. L’India ha subito alzato il livello di allerta nella regione.

Fonte foto: ANSA

Soldati indiani sul luogo dell’attentato

Nessuna organizzazione ha ancora rivendicato l’attentato, ma i sospetti ricadono su gruppi separatisti attivi nella regione dal 1989, che lottano per l’indipendenza del Kashmir o per l’unione con il Pakistan.

Proprio Islamabad e Nuova Delhi si contendono da decenni questo territorio, in un conflitto a bassa intensità mai completamente sopito.

Forse un italiano tra le vittime: la Farnesina indaga

Tra le vittime potrebbe esserci anche un cittadino italiano, secondo quanto riferito da alcune testate indiane.

Il Ministero degli Affari Esteri e la Farnesina, insieme all’ambasciata italiana in India, stanno verificando la notizia, sottolineando che le autorità indiane non hanno ancora confermato l’identità dell’eventuale vittima italiana. Le operazioni di identificazione sono in corso da parte delle forze di sicurezza indiane.

“La nostra ambasciata a Nuova Delhi – ha fatto sapere la Farnesina – continua il monitoraggio di tutte le fonti e mantiene il contatto con le autorità locali per avere conferme ufficiali”.

Le reazioni: Meloni e Modi condannano l’attacco

Il premier indiano Narendra Modi ha parlato di “atto atroce” e ha promesso che i responsabili “non saranno risparmiati”.

Anche il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha espresso il cordoglio dell’Italia: “L’Italia esprime vicinanza alle famiglie colpite, ai feriti, al Governo e a tutto il popolo indiano”, ha dichiarato in una nota.

L’attacco arriva in un momento di forte tensione politica e religiosa nel subcontinente e rischia di riaccendere antichi focolai di instabilità. In attesa di conferme sull’identità delle vittime, la comunità italiana guarda con apprensione a quanto accade nella valle contesa del Kashmir.