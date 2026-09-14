Attentato Ranucci, Gomes Tavares era il bodyguard di Rita De Crescenzo: "La sera prima era con me"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rita De Crescenzo, nota e discussa tiktoker napoletana, è amica del bodyguard Clesio Gomes Tavares, destinatario insieme con Valter Lavitola di una ordinanza di custodia cautelare per l’attentato a Sigfrido Ranucci. L’influencer campana, intervistata da un’inviata della trasmissione di Rai 3 Lo Stato delle Cose, ha riferito di conoscere il camerunense da otto anni e di averlo anche fatto alloggiare a casa sua per un periodo.

Attentato a Ranucci: l’amicizia tra Gomes Tavares e Rita De Crescenzo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Tavares avrebbe rappresentato l’anello di congiunzione fra il mandante dell’attentato a Ranucci, ossia Lavitola, e i quattro esecutori materiali dell’agguato. Tutti sono in carcere, tranne Tavares che, utilizzando un altro nome, è riuscito a scappare e a raggiungere l’Africa prima di finire in arresto.

Lo Stato delle Cose ha saputo che Tavares e De Crescenzo sono amici. Un’inviata del programma ha realizzato un’intervista con la tiktoker per approfondire la questione.

ANSA

“Lui è come un fratello per me, gli ho voluto sempre bene. Lo conosco da 8 anni, da quando mi sono messa sui social. Mi accompagnava ovunque. Io con lui mi sentivo al sicuro. Lui ha alloggiato a casa mia”, ha raccontato l’influencer.

“Non mi ha mai detto che ha precedenti e che è stato in carcere. Quando l’ho visto l’ultima volta? Il 15 ottobre 2025, alla festa di mio figlio”, ha aggiunto. Il giorno dopo, c’è stato l’attentato a Ranucci a Pomezia.

De Crescenzo: “Tavares era con noi il giorno prima dell’attentato”

“Lui era con noi il 15 ottobre ed era tranquillissimo – ricorda De Crescenzo – Con noi ha fatto serata, è rimasto fino alla mattina. Poi ci siamo salutati e non l’ho più visto”.

“Io ho pianto quando ho visto Gomes in tv. Con noi si è sempre comportato bene. Se gli servivano soldi, li poteva chiedere a me. L’avrei aiutato, come sempre”, ha continuato la tiktoker.

“Se capitava che tornasse in Camerun? Sì, lo sapevo, ogni tanto mi diceva che tornava al suo Paese”, ha riferito ancora De Crescenzo.

Tavares: “Verrò in Italia ad affrontare la realtà”

L’influencer, di fronte alla giornalista Rai, ha contattato telefonicamente Tavares.

“Tornerò presto, ma non lo dirò a nessuno. Solo al mio legale”, ha dichiarato il bodyguard.

“Verrò ad affrontare la realtà; è giusto che parli con i magistrati. La mia posizione? Non dirò nulla finché non parlo con gli inquirenti”, ha concluso.