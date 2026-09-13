Attentato Ranucci, rivelazioni di Natalia Potenza ex di Lavitola ai pm: la bomba e l'incontro senza telefoni

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Natalia Potenza, ex compagna di Valter Lavitola, ha parlato per 10 ore con i pm che stanno indagando sull’attentato compiuto a Pomezia ai danni di Sigfrido Ranucci. La donna ha affermato che il faccendiere e l’ex conduttore di Report “si sono incontrati alcuni giorni dopo la bomba senza i telefoni”. In particolare, i due si sarebbero visti cinque giorni dopo l’esplosione dell’ordigno.

Il legale di Natalia Potenza: “Può cadere il castello di Ranucci e Valter Lavitola”

Secondo la ricostruzione fornita dal legale della donna, Giuseppe Cavallaro, e come riporta il quotidiano Libero, Ranucci si sarebbe recato per la prima e unica volta a casa di Lavitola cinque giorni dopo l’esplosione della bomba.

Il conduttore avrebbe lasciato il cellulare in cucina e avrebbe poi conversato in giardino con Lavitola, per circa una mezz’ora.

ANSA

Potenza ha dichiarato che l’episodio sarebbe facilmente verificabile perché la scorta del giornalista potrebbe confermare quello spostamento. “Può cadere tutto il loro castello“, ha commentato l’avvocato Cavallaro.

L’avvocato di Potenza: “Ranucci ai pm ha omesso l’incontro con Valter Lavitola”

Quando è stato interrogato dai magistrati, ha detto Cavallaro, Ranucci “ha omesso di dire che lui cinque giorni dopo la bomba, tutto tranquillo, come se non fosse successo niente, si era presentato per la prima e unica volta a casa Lavitola”.

“Non era scosso perché Natalia ci ha parlato – ha aggiunto il legale – Lui e Valter hanno lasciato i telefoni in cucina e la mia assistita li ha visti andare in giardino a parlare per una mezz’oretta. È tutto chiaro? Ci vuole uno scienziato? Ci saranno colpi di scena, potrebbero cambiare la posizione di Ranucci, di Lavitola, tutta la narrazione fatta sino a oggi, tutti gli alibi“.

Cosa ha detto Potenza ai pm

Come riferisce il quotidiano Il Messaggero, Potenza è rimasta in audizione con i pm per dieci ore. Aveva con sé un faldone di oltre 1.200 pagine in cui c’erano documenti bancari, fiscali e societari.

Accompagnata dalla sorella Andrea, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche prima o dopo l’audizione, come concordato con la Procura. Sull’attentato ha però ribadito la propria estraneità: “Non sapevo della bomba”.

Resta ora da capire se la testimonianza di Potenza rappresenterà o meno una rivoluzione per l’inchiesta. Non è detto che possa aiutare a fare chiarezza sull’attentato, visto che la signora ha detto ancora una volta di non sapere nulla di quella faccenda

Nel frattempo, come ricostruito dal Corriere della Sera, il procuratore capo Franco Lo Voi e il sostituto Edoardo De Santis hanno avviato un nuovo approfondimento complementare al filone sulla bomba. Verifiche su aspetti finanziari e altri più strettamente economici saranno affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo e ai colleghi del Gruppo Frascati.