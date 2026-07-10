Attentato Ranucci, Valter Lavitola era pronto a lasciare l'Italia per andare in Africa: aveva già il biglietto

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Valter Lavitola, indagato per l’attentato esplosivo contro Sigfrido Ranucci, sarebbe stato pronto a partire per l’Africa. Poco prima di essere indagato, avrebbe acquistato un biglietto aereo. Si trova invece già in Africa, in Camerun, Gomes Clesio Tavares, collaboratore di Lavitola la cui abitazione italiana, nel Napoletano, è stata perquisita dalle forze dell’ordine nell’ambito dell’indagine.

Lavitola era pronto a partire per l’Africa

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, Valter Lavitola sarebbe stato in procinto di partire per l’Africa poco prima di essere indagato per l’attentato contro la casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report.

Lavitola sarebbe già stato in possesso di un biglietto aereo per un Paese africano non meglio specificato al momento della sua iscrizione sul registro delle notizie di reato.

ANSA

La sera del 4 luglio scorso sarebbe stato visto uscire di casa con un trolley e questo dettaglio avrebbe fatto accelerare le indagini sul caso Ranucci.

La perquisizione in casa del collaboratore di Lavitola

Le forze dell’ordine hanno anche perquisito la casa di Gomes Clesio Tavares, “factotum”, collaboratore, di Lavitola, che al momento si troverebbe in Camerun.

La sua abitazione si trova in un Comune del Napoletano, dove abita la compagna, che è stata ascoltata come persona informata sui fatti.

Gli inquirenti ritengono che sia stato Tavares a fare da intermediario tra Lavitola e la banda che ha materialmente piazzato la bomba sotto casa di Ranucci.

Le indagini sull’attentato a Ranucci

Il 16 ottobre 2025, una bomba rudimentale è esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di giornalismo d’inchiesta Report.

Inizialmente si era ipotizzato che si potesse trattare di un’intimidazione legata a una delle inchieste della trasmissione, ma nelle ultime settimane la procura di Roma ha prima arrestato quattro persone considerate gli autori materiali e ha poi indagato Valter Lavitola.

Lavitola è un imprenditore da anni molto legato agli ambienti politici. È anche grande amico di Ranucci, per stessa ammissione del conduttore.

Avrebbe anche avuto un piano per avviare una carriera politica per Ranucci, proponendolo come “federatore” del cosiddetto campo largo, l’alleanza di centrosinistra, e candidandolo quindi come presidente del Consiglio a seguito delle prossime elezioni.

Ranucci ha detto di sapere di questo piano, ma di aver più volte chiarito a Lavitola di non aver alcuna intenzione di candidarsi.