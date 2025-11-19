Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

21.000 euro sono stati restituiti a un anziano di 82 anni dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, che hanno recuperato parte della somma sottratta all’uomo tramite una sofisticata truffa informatica. Il denaro era stato rinvenuto su un conto corrente postale riconducibile a un 52enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di truffa, furto e ricettazione. L’intervento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria di Cassino, che ha autorizzato la restituzione della cifra alla vittima.

Il raggiro: come è avvenuta la truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando l’anziano, residente a Gaeta, è stato contattato telefonicamente da un numero che sembrava appartenere a Banca Intesa Sanpaolo. Un falso operatore, fingendo di volerlo proteggere da una presunta frode in corso sul suo conto, lo ha convinto a cliccare su un link inviato tramite messaggio.

La truffa si è articolata in più fasi. Dopo il primo contatto, la vittima è stata richiamata da un sedicente ispettore di Polizia del Commissariato di Gaeta, che lo ha persuaso a trasferire 48.100 euro su un conto indicato come “sicuro”. L’uomo, fidandosi dell’autorità apparente dell’interlocutore, si è recato presso la filiale Intesa Sanpaolo di Formia ed ha effettuato un bonifico istantaneo dell’intera somma. Gli è stato inoltre intimato di non riferire a nessuno, nemmeno ai dipendenti della banca, quanto stava accadendo.

La scoperta della truffa e l’intervento della Polizia

Solo dopo aver eseguito il bonifico, l’anziano si è recato presso il Commissariato di Gaeta per chiedere informazioni sull’ispettore che lo aveva contattato. È stato in quel momento che ha scoperto di essere stato vittima di una truffa. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, risalendo all’utenza telefonica utilizzata per il raggiro, risultata intestata a uno straniero mai censito in Italia.

L’individuazione del responsabile e il sequestro del denaro

L’analisi del conto corrente destinatario del bonifico ha permesso di identificare il 52enne di Pozzuoli, già coinvolto in episodi analoghi di truffa, furto e ricettazione. Sul conto era ancora presente una parte consistente della somma sottratta, pari a circa 21.000 euro, che è stata prontamente bloccata e sequestrata dagli investigatori.

