È stata segnalata una nuova ondata di phishing che ha portato alla sottrazione di numerosi account WhatsApp. La truffa, orchestrata da cyber-criminali, è stata messa in atto sfruttando la fiducia tra amici e conoscenti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la campagna fraudolenta è stata rilevata negli ultimi giorni nella città di Aosta, dove le autorità hanno lanciato un appello alla cittadinanza per prestare la massima attenzione.

Il modus operandi dei cyber-criminali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i malintenzionati hanno ideato una tecnica particolarmente insidiosa. Le vittime ricevono un messaggio su WhatsApp, apparentemente inviato da un amico o da un contatto fidato, che invita a partecipare a un sondaggio con la promessa di una borsa di studio. Il testo del messaggio recita: “Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica”.

La dinamica della truffa

Chiunque clicchi sul link contenuto nel messaggio viene reindirizzato a una pagina web dove viene richiesto di inserire il proprio numero di telefono. Successivamente, la vittima riceve un codice via SMS e viene invitata a copiarlo nella stessa pagina. Questa procedura permette ai truffatori di ottenere il controllo completo dell’account WhatsApp della persona coinvolta.

Le conseguenze della sottrazione dell’account

Una volta ottenuto l’accesso, i cyber-criminali utilizzano l’account compromesso per inviare in modo seriale ulteriori messaggi truffaldini a tutti i contatti della vittima. In questo modo, la catena di phishing si propaga rapidamente, coinvolgendo un numero sempre maggiore di utenti.

L’appello della Polizia di Stato

La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Aosta ha invitato tutti i cittadini a prestare la massima attenzione a questo tipo di messaggi. Le autorità raccomandano di non cliccare su link sospetti e di non inserire mai dati personali o codici ricevuti via SMS su siti non ufficiali. L’obiettivo dei cyber-criminali è quello di sfruttare la fiducia tra amici per perpetrare la truffa e sottrarre dati sensibili.

Come difendersi dal phishing

Per proteggersi da queste minacce, la Polizia consiglia di verificare sempre l’autenticità dei messaggi ricevuti, soprattutto se contengono richieste insolite o inviti a partecipare a sondaggi e concorsi. È importante ricordare che nessun ente ufficiale richiede l’inserimento di codici personali tramite link inviati su piattaforme di messaggistica.

La situazione ad Aosta

La campagna di phishing ha colpito in modo particolare la città di Aosta, dove le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a segnalare eventuali casi sospetti.

IPA