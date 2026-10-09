Atterraggio d'emergenza a Malpensa per un aereo partito da Newark, possibile guasto a uno dei motori
Atterraggio d’emergenza a Malpensa per il volo United Airlines UA 19 partito da Newark: possibile guasto a uno dei motori, nessun ferito
Momenti di apprensione nella mattinata di venerdì 9 ottobre all’aeroporto di Milano Malpensa. Un aereo della United Airlines, volo UA 19, partito da Newark e diretto nello scalo varesino, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza. Durante la fase di avvicinamento sarebbe stata rilevata una problematica tecnica a bordo. Il comandante avrebbe segnalato ai controllori del traffico aereo un possibile guasto a uno dei motori.
- Atterraggio d'emergenza a Milano Malpensa, cosa è successo
- I soccorsi in pista
- Atterraggio a Milano Malpensa, manovra senza conseguenze
- I controlli e le verifiche tecniche
Atterraggio d’emergenza a Milano Malpensa, cosa è successo
Come riporta MilanoToday, la procedura d’emergenza è stata attivata poco prima delle 7.
L’aereo è poi atterrato senza complicazioni e non risultano feriti tra passeggeri e membri dell’equipaggio.
A far scattare l’allarme è stata la comunicazione del comandante dell’aeromobile alla torre di controllo.
Il pilota avrebbe segnalato un’anomalia tecnica a uno dei motori durante la fase di avvicinamento a Malpensa.
Dopo la segnalazione, sono state attivate le procedure previste dai protocolli aeroportuali.
I soccorsi in pista
A bordo pista sono arrivati i mezzi di emergenza in via precauzionale.
Come riporta Fanpage, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, insieme a quattro mezzi sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa.
Sul posto anche i carabinieri, impegnati nel supporto alle operazioni di assistenza e nella gestione della sicurezza dell’area aeroportuale.
L’intervento dei soccorsi non è stato necessario per feriti o danni, ma rientrava nella normale procedura prevista in caso di atterraggio d’emergenza.
Atterraggio a Milano Malpensa, manovra senza conseguenze
La manovra si è svolta regolarmente.
Il Boeing della United Airlines ha toccato terra sulla pista di Malpensa e si è fermato in sicurezza.
Non sono stati segnalati danni all’aereo né conseguenze per le persone a bordo.
Poco dopo l’atterraggio, l’allarme è rientrato. Le operazioni di sbarco dei passeggeri si sono svolte nella norma.
I controlli e le verifiche tecniche
Dopo l’arrivo a Malpensa, sono iniziate le verifiche tecniche per accertare le cause del malfunzionamento.
I controlli dovranno chiarire l’origine dell’anomalia segnalata durante l’avvicinamento e verificare le condizioni del motore indicato dal comandante.
Al momento, dalle informazioni disponibili, non risultano ulteriori criticità legate all’atterraggio o alla sicurezza dei passeggeri.
L’episodio si è concluso senza feriti, ma ha richiesto l’attivazione del dispositivo di emergenza previsto per questo tipo di situazioni negli aeroporti.