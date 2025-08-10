Atterraggio di emergenza a Brindisi per un aereo EasyJet, dalla Grecia era diretto in Francia: fumo in cabina
Un aereo EasyJet dalla Grecia e diretto a Nantes è atterrato d’emergenza a Brindisi per del fumo in cabina. I 186 passeggeri sono salvi
Un Airbus EasyJet in volo dalla Grecia verso Nantes ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Brindisi. Il motivo: fumo in cabina. I 186 passeggeri e l’equipaggio sono tutti illesi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per capire cosa sia successo. Al momento non risultano altre combustioni.
Atterraggio d’emergenza a Brindisi
L’Airbus A320 di EasyJet ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nell‘aeroporto di Brindisi. Il volo, partito dalla Grecia, era diretto a Nantes, in Francia, ma ha dovuto interrompere il suo viaggio.
Durante il volo, verso le 12:50 è stato segnalato del fumo in cabina. L’aereo era partito da Creta, dall’aeroporto di Chania da poco, quando è stato segnalato il pericolo.
Volo verso la Francia: atterraggio d’emergenza in Italia
Alle 13:10, sorvolato il primo aeroporto pugliese in sicurezza, è stato fatto atterrare per controlli e messa in sicurezza. Il velivolo aveva in serbatoio circa 7.500 chili di carburante.
Cosa è successo e come stanno tutti?
L’atterraggio è avvenuto in sicurezza dopo aver condiviso il problema con la torre radio. Ad attendere l’Airbus A320 una squadra di vigili del fuoco. Il velivolo è stato scortato dai mezzi antincendio presenti allo scalo.
Una volta saliti a bordo, i vigili del fuoco non hanno trovato combustione attiva. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo e cosa, nel caso, abbia causato il fumo in cabina.
Tanto spavento, ma alla fine tutti i passeggeri a bordo e i membri dell’equipaggio sono scesi senza ferite dal mezzo EasyJet. Sono stati accompagnati all’interno dell’aeroporto e saranno fatti salire su altri voli per l’arrivo a destinazione.