Atterraggio di emergenza a Brindisi per un aereo EasyJet, dalla Grecia era diretto in Francia: fumo in cabina

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un Airbus EasyJet in volo dalla Grecia verso Nantes ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Brindisi. Il motivo: fumo in cabina. I 186 passeggeri e l’equipaggio sono tutti illesi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per capire cosa sia successo. Al momento non risultano altre combustioni.

Atterraggio d’emergenza a Brindisi

L’Airbus A320 di EasyJet ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nell‘aeroporto di Brindisi. Il volo, partito dalla Grecia, era diretto a Nantes, in Francia, ma ha dovuto interrompere il suo viaggio.

Durante il volo, verso le 12:50 è stato segnalato del fumo in cabina. L’aereo era partito da Creta, dall’aeroporto di Chania da poco, quando è stato segnalato il pericolo.

ANSA Volo verso la Francia: atterraggio d’emergenza in Italia

Alle 13:10, sorvolato il primo aeroporto pugliese in sicurezza, è stato fatto atterrare per controlli e messa in sicurezza. Il velivolo aveva in serbatoio circa 7.500 chili di carburante.

Cosa è successo e come stanno tutti?

L’atterraggio è avvenuto in sicurezza dopo aver condiviso il problema con la torre radio. Ad attendere l’Airbus A320 una squadra di vigili del fuoco. Il velivolo è stato scortato dai mezzi antincendio presenti allo scalo.

Una volta saliti a bordo, i vigili del fuoco non hanno trovato combustione attiva. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo e cosa, nel caso, abbia causato il fumo in cabina.

Tanto spavento, ma alla fine tutti i passeggeri a bordo e i membri dell’equipaggio sono scesi senza ferite dal mezzo EasyJet. Sono stati accompagnati all’interno dell’aeroporto e saranno fatti salire su altri voli per l’arrivo a destinazione.