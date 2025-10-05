Atterrati a Roma 18 italiani della Flotilla, i 15 detenuti in Israele stanno "proteggendo" gli altri attivisti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino 18 dei 26 italiani che avevano partecipato alla Global Sumud Flotilla, liberati da Israele. Erano arrivati in Turchia da Israele con un volo charter in giornata. Il team legale dell’organizzazione ha presentato un esposto in procura a Roma contro Israele per sequestro di persona.

Tornati a casa 18 dei 26 italiani della Flotilla liberati

Alle 23:30 di ieri sabato 4 ottobre, 18 dei 26 italiani che hanno preso parte alla spedizione della Global Sumud Flotilla, liberati proprio ieri da Israele, sono atterrati con un volo di linea proveniente da Istanbul all’aeroporto di Fiumicino.

I restanti 8 dei 26 attivisti liberati ieri saranno portati a Milano. Il gruppo era stato trasportato nella città turca con un volo charter (non di linea ma organizzato appositamente), partito attorno alle 13:30 ora locale dall’aeroporto israeliano di Eilat.

La portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia

Sono rimasti in Israele, in una struttura detentiva, 15 attivisti italiani, che dovranno attendere l’espulsione coatta dal Paese per via giudiziaria. Dovrebbero tornare in Italia nei prossimi giorni.

Perché non sono stati liberati tutti gli italiani della Flotilla

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che gli attivisti italiani della Flotilla ancora detenuti: “rimarranno ancora 2-3 giorni in Israele perché non hanno voluto firmare la liberatoria”.

La liberatoria citata da Tajani è un documento nel quale gli attivisti ammettono di essere entrati illegalmente in Israele e in cambio ottengono un rilascio immediato. La Flotilla è stata intercettata dall’Idf in acque internazionali e gli attivisti sono stati portati sulle coste israeliane proprio dall’esercito. Per questa ragione, in molti si sono rifiutati di riconoscere di essere entrati illegalmente nel Paese.

La portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, ha inoltre spiegato che molti attivisti con passaporti “importanti”, in particolare quelli di Stati europei vicini a Israele come l’Italia, si stanno rifiutando di lasciare il Paese per cercare di proteggere gli altri membri della spedizione.

L’esposto alla procura di Roma per sequestro di persona

La stessa Delia ha inoltre comunicato che i legali della Flotilla hanno presentato un esposto alla procura di Roma contro Israele per sequestro di persona. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche i parlamentari presenti sulla Flotilla.

Delia ha spiegato: “È stato un sequestro, perché quando si esegue un arresto si deve presupporre un’ipotesi di reato e sulle barche non è stato commesso nessun reato”.

L’esposto è stato presentato in Italia perché, quando un reato avviene su un’imbarcazione che naviga in acque internazionali, si applicano le leggi del Paese di cui la nave batte bandiera e sono le autorità di quel Paese ad avere competenza sul caso.