Giulio Regeni, il giorno della sentenza 10 anni dopo l'omicidio: chi sono i 4 imputati e cosa non torna

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sono passati più di dieci anni dalla scomparsa e dalla morte di Giulio Regeni. Il ricercatore italiano fu sequestrato al Cairo il 25 gennaio 2016, a 28 anni, e ritrovato morto il 3 febbraio, con evidenti segni di torture e violenze. Lunedì 28 settembre la prima Corte d’Assise di Roma è chiamata a pronunciarsi sui 4 agenti dei servizi segreti egiziani imputati per il suo sequestro e, per uno di loro, anche per l’omicidio.

Giulio Regeni, la sentenza attesa oggi

La prima Corte d’Assise di Roma deve dunque stabilire se le prove raccolte siano sufficienti per attribuire ai quattro imputati le responsabilità contestate dalla Procura.

Il verdetto arriva dopo un procedimento durato circa 2 anni e mezzo e dopo oltre 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni: è atteso intorno alle ore 18, i giudici sono entrati in camera di consiglio.

Per la Procura, il quadro probatorio consente di individuare nei quattro ufficiali egiziani i responsabili del sequestro e, nel caso di Sharif, anche delle torture e dell’omicidio.

Le difese hanno invece contestato il coinvolgimento degli apparati della National Security e indicato una diversa matrice del delitto.

Le parole dell’avvocata prima della sentenza

Alessandra Ballerini, avvocata della famiglia Regeni, ai giornalisti fuori dal tribunale – dove è stata avvistata anche Elly Schlein, segretaria del Pd – ha dichiarato che “siamo qui oggi nonostante questo faticoso percorso a ostacoli, in salita. Grazie alla scorta mediatica e al popolo giallo, in pochi avrebbero scommesso che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza”.

La legale ha sottolineato che “questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Sappiamo la verità, ora vogliamo la giustizia. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto, però questa famiglia è forte e resistente e lo ha fatto per tutti noi. E se oggi i nostri diritti valgono un po’ di più, è merito loro”.

Chi sono i quattro imputati

Ma andiamo con ordine. Al centro del processo ci sono quattro ufficiali del Dipartimento della National Security egiziana dedicato al controllo delle associazioni considerate sovversive e dei sindacati indipendenti.

Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, il generale Tareq Sabir avrebbe disposto e seguito il monitoraggio di Regeni. Il colonnello Husam Helmy è indicato invece come responsabile delle perquisizioni nella casa del ricercatore, prima e dopo il rapimento, oltre che della cancellazione delle immagini registrate alla stazione della metropolitana dove Regeni scomparve.

Ather Kamal, pari grado di Helmy, viene descritto come il collegamento con il sindacalista Said Abdallah, indicato nella ricostruzione come il “traditore” di Regeni.

Il quarto imputato è Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, maggiore: sarebbe stato visto nel commissariato del Cairo dove Regeni sarebbe stato portato dopo un “fermo non ufficiale”. Per l’accusa avrebbe avuto un ruolo nella detenzione e nelle torture.

Un testimone avrebbe inoltre riferito di avere ascoltato casualmente una sua frase: “We crashed him”, cioè “gli abbiamo dato il colpo di grazia”.

Cosa chiede la Procura

Per Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto dalla Procura l’uomo che materialmente avrebbe ucciso Regeni, il pubblico ministero Sergio Colaiocco ha chiesto l’ergastolo.

Per gli altri tre imputati, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Tareq Sabyr, la richiesta è di 17 anni e mezzo di carcere. I quattro sono accusati complessivamente del sequestro; a Sharif viene contestato anche l’omicidio e le torture.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’Avvocatura dello Stato, ha inoltre chiesto ai quattro imputati un risarcimento di due milioni di euro.

Un processo senza gli imputati

Il processo italiano si è svolto senza la presenza dei quattro imputati. Nessuno di loro, infatti, è mai comparso in aula né durante le indagini.

Gli imputati sono stati giudicati in contumacia dopo che, per anni, non è stato possibile notificare loro gli atti processuali.

La mancanza di cooperazione dell’Egitto ha rappresentato uno dei principali ostacoli al procedimento: i quattro, infatti, sono rimasti formalmente irreperibili e irrintracciabili.

Il processo è quindi arrivato alla fase della sentenza nonostante l’assenza degli accusati. Il procedimento ha consentito comunque alla magistratura italiana di ricostruire una trama investigativa, anche se le protezioni e i depistaggi avrebbero reso più difficile l’accertamento delle responsabilità.

Omicidio Regeni, cosa non torna

Uno dei punti centrali della vicenda resta il contrasto tra le diverse versioni fornite negli anni sulla morte di Regeni e la ricostruzione sostenuta dalla Procura italiana.

Le autorità egiziane, secondo quanto riportato dalle fonti, hanno avanzato nel tempo spiegazioni differenti: un incidente stradale, un festino a sfondo sessuale finito male, una lite e infine l’attribuzione del delitto a una banda di rapinatori locali.

Cinque persone indicate come sospettate furono uccise dalle forze di sicurezza prima che la vicenda giudiziaria arrivasse alla conclusione.

A questo si aggiunge la cancellazione delle immagini della stazione della metropolitana indicata come il luogo vicino al quale Regeni scomparve. È uno degli elementi che l’accusa collega all’attività attribuita al colonnello Helmy.

Resta inoltre il nodo della mancata collaborazione egiziana, che ha impedito agli investigatori e alla giustizia italiana di avere gli imputati in aula e, secondo l’accusa, ha contribuito a occultare elementi e responsabilità.

La scomparsa e il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni

Giulio Regeni, nato a Trieste il 15 gennaio 1988, si trovava al Cairo dal settembre 2015 per il dottorato all’Università di Cambridge. Il suo lavoro riguardava le trasformazioni del mondo del lavoro in Egitto e i sindacati indipendenti.

Il 25 gennaio 2016 uscì di casa diretto verso piazza Tahrir, nel giorno del quinto anniversario della rivoluzione egiziana. Di lui si persero le tracce nei pressi di una fermata della metropolitana, non lontana dal centro della città.

Il corpo venne trovato il 3 febbraio lungo la superstrada che collega il Cairo con Giza. Il ricercatore italiano era seminudo e presentava evidenti segni di torture, ossa rotte e una serie di violenze che, secondo la ricostruzione dell’accusa, si sarebbero protratte durante la detenzione.