Attesa per i commissari esterni per la Maturità 2025, quando escono le liste dei nomi e dove trovarle

Si avvicina la data in cui verranno comunicate le commissioni per l’esame di Stato delle scuole secondarie di secondo grado, la Maturità. Per sapere i nomi dei professori assegnati a ogni classe come commissari, sia interni che esterni, si potrà consultare il portale del Ministero dell’istruzione nella data in cui saranno pubblicate le liste.

Quando saranno designate le commissioni per la Maturità 2025

Ogni classe quinta della scuola secondaria di secondo grado, le superiori, dovrà affrontare alla fine dell’anno scolastico l’esame di Stato, più comunemente conosciuto con il vecchio nome di Maturità.

A ognuna di esse sarà assegnata una commissione di professori, sei in totale, tre “interni”, che hanno insegnato alla classe, e tre “esterni“, che provengono da un altro istituto, per garantire imparzialità.

Non esiste una data certa per la pubblicazione dei nomi dei commissari. Solitamente però, questa avviene tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, prima della fine dell’anno scolastico. Nel 2024 fu il 5 giugno, nel 2023 il 1° giugno.

Dove trovare i nomi dei commissari alla Maturità

Non appena il Ministero dell’Istruzione assegna tutti i commissari alle relative classi, gli elenchi dei nomi vengono pubblicati sul sito del Mim. Gli elenchi sono consultabili attraverso il motore di ricerca interno.

Per trovare la propria scuola, bisogna inserire il suo codice meccanografico, che si può trovare sempre sul sito del Ministero, inserendo il nome ufficiale dell’istituto in un apposito motore di ricerca.

In alternativa, si possono consultare i siti degli Uffici scolastici regionali, che pubblicano gli elenchi dei presidenti e dei commissari esterni, suddivisi per ogni regione.

Come si svolge l’esame di Stato

La Maturità 2025 si svolgerà su tre prove, due scritte e una orale. La prima sarà uguale per tutte le scuole, valuterà la competenza nella lingua italiana e gli studenti dovranno scrivere un testo a scelta tra diverse tipologie e argomenti.

La seconda prova invece varia a seconda del tipo di istituto ed è volta a valutare una delle materie più importanti all’interno del piano di studi. Al liceo classico per esempio è tradizionalmente una versione di greco o di latino.

Nel colloquio orale vengono infine verificate le competenze su diverse materie, la capacità degli studenti di metterle in relazione e anche la padronanza della lingua straniera.