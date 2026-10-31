Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato denunciato per atti osceni in un parco pubblico frequentato da famiglie e minorenni: il 46enne, di nazionalità tunisina, è stato fermato dalla Polizia nel pomeriggio di ieri a Faenza, in provincia di Ravenna, dopo aver mostrato le parti intime e essersi masturbato davanti a un giovane.

Atti osceni in un parco di Faenza: interviene la polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto in un’area verde di Faenza. In base alla ricostruzione degli agenti del Commissariato, l’uomo si è avvicinato a un giovane presente nel parco e ha compiuto il gesto senza preoccuparsi di essere visto. In quel momento la zona era frequentata da famiglie, genitori e bambini intenti a giocare.

Scossa da quanto accaduto, la vittima ha dato subito l’allarme. Le pattuglie del Commissariato, impegnate nei controlli del territorio, sono intervenute rapidamente e hanno individuato e bloccato il sospettato. Dopo essere stato identificato, il 46enne è stato accompagnato negli uffici di via San Silvestro.

La denuncia e i controlli nei parchi

Conclusi gli accertamenti e formalizzati gli atti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per il reato contestato. La Polizia ha precisato che l’intervento si inserisce nelle attività di monitoraggio dei parchi e dei luoghi di aggregazione, promosse per tutelare la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano.

La Questura ha inoltre sottolineato il ruolo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: le segnalazioni al 112 possono consentire interventi preventivi e repressivi più efficaci.

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