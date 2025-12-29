Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il provvedimento degli arresti domiciliari per un uomo di 43 anni, accusato di atti persecutori ed estorsione ai danni di un libero professionista di Cassino (Frosinone). L’uomo aveva rifiutato la misura meno restrittiva del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, portando così all’applicazione della misura più severa.

I fatti contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è stata eseguita una misura cautelare personale nei confronti di un 43enne. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, situata in un comune vicino a Cassino, dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il soggetto si sarebbe reso responsabile, nel corso di quest’anno, di gravi episodi di atti persecutori ed estorsione ai danni di un libero professionista residente a Cassino. Le condotte contestate hanno portato le autorità a valutare la necessità di una misura cautelare per tutelare la vittima.

Il rifiuto del braccialetto elettronico

Inizialmente, all’indagato era stato proposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, noto come “braccialetto elettronico”. Tuttavia, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi a questa misura, costringendo così gli inquirenti a richiedere e ottenere una misura più restrittiva: gli arresti domiciliari.

L’esecuzione della misura cautelare

L’ordinanza degli arresti domiciliari è stata eseguita presso la residenza dell’indagato, situata in un paese limitrofo a Cassino, dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi, a seguito delle indagini condotte dagli agenti.

