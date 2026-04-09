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Tre arresti per incendio aggravato e atti persecutori, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena. I provvedimenti sono stati eseguiti su ordinanza del Giudice, dopo che le indagini hanno fatto luce su una serie di episodi avvenuti tra il 9 ottobre 2025 e il 17 ottobre 2025 in provincia di Bologna, con il coinvolgimento di dirigenti d’azienda e un complice, tutti italiani.

Le indagini e la scoperta del movente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scaturita da un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Le indagini sono partite dopo due episodi di incendio doloso che hanno colpito alcune autovetture parcheggiate in aree condominiali della provincia. I fatti, avvenuti il 9 ottobre 2025 e il 17 ottobre 2025, avevano destato forte allarme tra i residenti e la comunità locale.

Chi sono gli arrestati e come si è svolta l’azione

I destinatari della misura cautelare sono tre italiani: un 34enne e un 51enne, entrambi dirigenti d’azienda, e un 48enne di Bologna.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due dirigenti avrebbero assoldato il 48enne per compiere un atto di incendio aggravato ai danni dell’auto di un collega, anch’egli dirigente, ritenuto responsabile di aver ostacolato la carriera del più giovane dei due mandanti.

La dinamica dei fatti: due tentativi di incendio

Il primo tentativo, avvenuto il 9 ottobre 2025, non ha raggiunto l’obiettivo: è stata infatti incendiata per errore l’auto della moglie della vittima e quelle di altri condomini.

Nonostante il fallimento, i responsabili hanno ripetuto l’azione il 17 ottobre 2025, questa volta colpendo direttamente il garage della persona offesa, aggravando la posizione con la circostanza di aver agito all’interno di un edificio abitato.

Le conseguenze per la vittima e la comunità

Gli episodi di incendio hanno generato notevole preoccupazione tra i residenti e, in particolare, nella vittima, che ha vissuto un periodo di forte ansia e timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Per garantire la sicurezza dei suoi cari, la persona offesa ha deciso di trasferirli lontano da Bologna, temendo di essere nuovamente presa di mira dai suoi persecutori.

L’arresto e le misure cautelari

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo a distanza, nei confronti dei tre indagati.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri nelle prime ore del mattino del 9 aprile 2026, a conclusione di un’indagine che ha permesso di ricostruire il movente e l’esatta dinamica dei fatti.

Il ruolo della Procura e il coordinamento delle indagini

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha avuto un ruolo centrale nel coordinamento delle indagini, richiedendo la misura cautelare dopo aver raccolto elementi sufficienti a carico dei presunti responsabili.

L’azione investigativa ha permesso di chiarire non solo l’identità degli autori materiali e dei mandanti, ma anche le motivazioni che hanno portato a una escalation di atti persecutori culminati nei due episodi di incendio aggravato.

IPA