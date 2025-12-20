Atti persecutori, revenge porn e violenza domestica, emessi 25 provvedimenti a Foggia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Questura della Provincia di Foggia ha emesso negli ultimi tre mesi di 25 provvedimenti di ammonimento. Destinatari dei provvedimenti sono soggetti ritenuti responsabili di atti persecutori, revenge porn e violenza domestica, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Dettaglio dei provvedimenti adottati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Foggia ha condotto un’attenta istruttoria a seguito delle numerose richieste di ammonimento presentate sia direttamente dalle persone offese sia dagli uffici periferici della Polizia di Stato e da altre Forze di Polizia. Questo lavoro ha portato all’emissione di 25 provvedimenti di ammonimento da parte del Questore della Provincia negli ultimi tre mesi.

Dei 25 provvedimenti totali, 17 sono stati adottati su istanza di parte, ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 11 del 2009 e successive modificazioni, mentre gli altri 8 sono stati emessi d’ufficio, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.L. 93/2013. Queste misure sono state adottate per contrastare comportamenti riconducibili ai reati di atti persecutori, revenge porn e violenza domestica.

Cos’è l’ammonimento e a cosa serve

L’ammonimento rappresenta una misura di prevenzione che il Questore può adottare nei confronti di chi si sia reso responsabile di condotte riconducibili a reati come atti persecutori o revenge porn, oppure di comportamenti rientranti nell’ambito della violenza domestica. Il provvedimento consiste in una formale diffida rivolta al soggetto ammonito, invitandolo ad astenersi dal reiterare condotte illecite nei confronti della vittima o di altre persone a essa collegate.

Le conseguenze dell’ammonimento

Chi riceve un ammonimento viene informato della possibilità di intraprendere un percorso gratuito di recupero e rieducazione, finalizzato all’assunzione di responsabilità, al cambiamento dei comportamenti e alla prevenzione delle recidive. Il percorso mira a fornire strumenti utili per migliorare la gestione delle emozioni e degli impulsi. Tra le conseguenze dell’ammonimento vi sono il ritiro cautelare delle armi, l’aumento della pena in caso di condanna per reati della stessa specie e la procedibilità d’ufficio per alcuni reati.

Strumenti di segnalazione e richiesta di aiuto

La Questura ricorda inoltre che è possibile segnalare situazioni di rischio o richiedere aiuto anche in forma anonima tramite l’applicazione YOUPOL, pensata per i casi non urgenti. In caso di emergenza, è sempre possibile rivolgersi al numero unico di emergenza 112NUE.

