Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori e minacce gravi ai danni della ex moglie e del suo nuovo compagno. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Questura di Crotone nelle scorse ore, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Crotone dopo una rapida indagine condotta dalla Squadra Mobile, nell’ambito delle procedure previste dal “Codice Rosso”, per garantire la sicurezza della donna e del suo attuale partner.

La fonte della notizia e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia della ex moglie dell’indagato, la quale ha raccontato di essere stata vittima di atti persecutori e minacce gravi. La donna ha riferito di aver subito una serie di comportamenti vessatori e aggressivi da parte dell’ex marito, che non aveva accettato la fine della loro relazione. Questi atteggiamenti hanno generato nella vittima un grave stato di ansia e paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita per tutelare la propria incolumità.

La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso

La denuncia della donna ha immediatamente attivato la procedura del cosiddetto “Codice Rosso”, che prevede una corsia preferenziale per i casi di violenza domestica e di genere. Gli agenti della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile hanno avviato approfondimenti investigativi, riuscendo a ricostruire una serie di episodi caratterizzati da comportamenti umilianti, intrusivi e minatori da parte dell’uomo. L’indagato, secondo quanto emerso, avrebbe perseguitato la ex moglie attraverso appostamenti, insulti e gravi minacce di morte.

Le minacce al nuovo compagno e il quadro accusatorio

Le indagini hanno permesso di documentare anche minacce gravi rivolte dall’uomo al nuovo compagno della donna. L’ex marito, non accettando la nuova relazione sentimentale della ex moglie, avrebbe indirizzato verso il nuovo partner della donna pesanti intimidazioni, aggravando ulteriormente la posizione dell’indagato. Le dichiarazioni dettagliate della vittima sono state fondamentali per ricostruire il quadro degli episodi contestati.

Il ruolo della Procura e l’emissione della misura cautelare

Gli esiti delle indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal procuratore Dott. Domenico GUARASCIO, sono confluiti in una richiesta di misura cautelare. Il pool di magistrati specializzati in materia ha valutato la gravità dei fatti e ha richiesto al GIP del Tribunale di Crotone l’applicazione del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. La misura è stata accolta e immediatamente eseguita dalla Squadra Mobile, impedendo così all’indagato di avvicinarsi sia alla ex moglie sia al suo nuovo compagno.

La risposta delle istituzioni: tolleranza zero contro la violenza di genere

Il provvedimento adottato rappresenta una testimonianza concreta dell’impegno della Polizia di Stato nella lotta contro i reati riconducibili al “Codice Rosso”. Il Questore della Provincia di Crotone, Dott. Renato Panvino, ha ribadito la linea della tolleranza zero verso ogni forma di violenza domestica e di genere. L’azione delle forze dell’ordine si è contraddistinta per la tempestività e la determinazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle vittime e prevenire ulteriori episodi di sopruso e minaccia.

Prevenzione, ascolto e supporto alle vittime

Il Questore ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato, che combina prevenzione capillare, risposte immediate e ascolto attivo delle vittime. Sono stati aperti canali di dialogo e spazi accessibili a chiunque viva o sia a conoscenza di situazioni di violenza o paura, affinché nessuna richiesta di aiuto resti inascoltata. L’obiettivo è quello di offrire protezione e sostegno concreto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità, promuovendo una cultura della legalità e del rispetto.

Il significato del braccialetto elettronico e le prospettive future

L’installazione del braccialetto elettronico rappresenta una misura di controllo efficace, che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente il rispetto del divieto di avvicinamento imposto all’indagato. Questo strumento tecnologico si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a prevenire la reiterazione di reati e a garantire la sicurezza delle persone esposte a rischi di violenza. L’auspicio delle istituzioni è che simili provvedimenti possano fungere da deterrente e contribuire a ridurre il numero di episodi di stalking e minacce.

L’importanza della denuncia e il ruolo della comunità

Il caso di Crotone evidenzia l’importanza della denuncia e della collaborazione tra cittadini e istituzioni. Solo attraverso la segnalazione tempestiva di situazioni di violenza o persecuzione è possibile attivare i meccanismi di tutela previsti dalla legge e garantire un intervento rapido ed efficace delle forze dell’ordine. Le autorità invitano chiunque sia vittima o testimone di reati di questo tipo a rivolgersi senza esitazione alle forze di polizia, per contribuire a costruire una società più sicura e solidale.

IPA