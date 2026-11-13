Attira il marito fuori casa e deruba una donna a Trento, arrestato un falso carabiniere 29enne

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Si sarebbe spacciato per un carabiniere per impossessarsi dei gioielli custoditi in una casa di Trento. Per questo un 29enne è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione aggravato.

Il marito attirato in caserma, la donna rimane sola

La vittima, una donna di Trento, ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato come appartenente all’Arma. Le ha raccontato che erano state arrestate – circostanza risultata falsa – cinque persone per un furto ai danni di una gioielleria e che i fermati avevano con sé una carta d’identità della donna, falsificata con l’intelligenza artificiale.

Con questo pretesto, le ha detto che il marito avrebbe dovuto recarsi in caserma per confermare che il documento non fosse della moglie.

La truffa

Quando l’uomo si è allontanato, la donna è rimasta sola in casa. È stata quindi contattata in videochiamata e invitata a mostrare i gioielli, che ha appoggiato sul tavolo della cucina.

Poco dopo si è presentato un altro sedicente carabiniere, con la scusa di fotografarli per confrontarli con quelli rubati alla gioielleria. Approfittando di un momento di distrazione, li ha presi ed è fuggito.

Il fermo vicino alla stazione di Trento

La fuga è terminata nei pressi della stazione ferroviaria di Trento, dove gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno bloccato il giovane. La polizia era impegnata da tutta la giornata in un’attività di contrasto a questo tipo di raggiro, dopo aver ricevuto segnalazioni di numerosi tentativi in corso con modalità analoghe.

Il 29enne aveva con sé i gioielli appena sottratti, che sono stati restituiti alla proprietaria. Al termine degli accertamenti è stato arrestato in flagranza e portato nella Casa Circondariale locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA