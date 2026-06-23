Attivisti italiani della Flotilla Domenico Centrone e Leonarda Alberizia liberati in Libia dopo un mese

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla detenuti in Libia, sono stati liberati. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani con un post sui social. I due erano stati fermati il 24 maggio con l’accusa di “ingresso illegale” per aver attraversato la regione senza l’autorizzazione di Bengasi.

Liberati di due attivisti della Flotilla

“Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla, che erano detenuti da un mese in Libia”, è l’annuncio sui social del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Con loro, “è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, che abbiamo seguito e assistito in questi giorni”, ha precisato il titolare della Farnesina, ricordando “l’intenso lavoro diplomatico, in coordinamento tra il ministero degli Esteri e palazzo Chigi”.

Centrone e Alberizia rientreranno in Italia nelle prossime ore.

“Da 30 giorni aspettavamo questo momento, siamo felicissimi“, ha commentato a caldo Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla.

L’arresto in Libia dei due attivisti

“Per noi è un momento molto importante perché domani sarebbe stato un mese esatto della detenzione in Libia scattata il 24 maggio, non vediamo l’ora di poterli riabbracciare, ci sarà poi il tempo dell’analisi di quello che è accaduto”, ha fatto sapere Delia.

I volontari italiani della Global Sumud Flotilla erano partiti il 15 maggio, “Giorno della Nakba”, l’esodo forzato della popolazione palestinese durante la guerra del 1947-48, con 7 ambulanze, 20 case mobili, 10 camion di aiuti umanitari diretti a Gaza e oltre 200 partecipanti da più di 25 paesi.

A fine maggio si è consumato il violento sgombero del convoglio in cui si trovavano anche Centrone e Alberizia, accampato nei pressi di Sirte, territorio libico sotto il controllo del maresciallo Khalifa Haftar.

“Abbiamo visto arrivare delle camionette nere di militari. Erano tutti a volto coperto”, ha raccontato un’attivista aggiungendo che “tutti si sono rifugiati nella vicina moschea, è scoppiato il caos“, e alla fine l’edificio “è stato sgomberato col gas”.

Una parte degli attivisti è riuscita a lasciare il Paese, mentre altri 10, tra cui i due connazionali Domenico Centrone, 33enne di Molfetta (Bari), e Dina Alberizia, sessantasettenne di origini foggiane e residente in Piemonte, erano stati stati fermati con l’accusa di “ingresso illegale” per aver attraversato la regione senza l’autorizzazione di Bengasi.

La loro detenzione è stata di volta in volta prolungata, senza che vi fossero chiare motivazioni. Ora, dopo settimane di carcere, la loro odissea in terra libica è finita.

La felicità del fratello di Alberizia e il commento di Decaro

“È vero. È bellissimo. Non ho parole. Solo tantissima gioia” è il commento all’Ansa di Giuseppe Alberizia, fratello di Dina.

“Mi ha chiamato il ministro Tajani attraverso il suo portavoce. Sono stato felicissimo – ha aggiunto – mi ha confermato la liberazione e mi ha detto che dovrebbe andare in Tunisia presso il consolato italiano questa sera e domani fare rientro in Italia. Sono emozionato. È da mezz’ora che sto condividendo questa notizia con tantissime persone. Devo ancora dirlo a nostro padre (98 anni). Non l’ho sentita anche perché Dina non ha più il suo telefono. Ma ora mi interessa soltanto sia libera”.

Soddisfazione per la liberazione dei due attivisti è stata espressa, in una nota, dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e dall’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta.

“Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, ingiustamente detenuti in Libia per un mese. Dopo settimane di apprensione, questa notizia restituisce serenità alle loro famiglie e alle comunità che hanno seguito la loro vicenda e che non vedono l’ora di riabbracciarli”, si legge nel messaggio.

“Nelle scorse settimane – hanno aggiunto – avevamo chiesto al governo di lavorare attraverso tutti i canali diplomatici per ottenere la liberazione dei due attivisti, che hanno messo le loro vite al servizio della pace. A Nico e Dina diciamo: vi aspettiamo a casa, la Puglia è con voi”.