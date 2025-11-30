Attivisti italiani feriti in Cisgiordania a Gerico da coloni israeliani, irruzione armata in casa: come stanno

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante un’irruzione in una casa di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania, alcuni coloni israeliani avrebbero ferito quattro attivisti internazionali, tra cui anche tre cittadini italiani. Gli attivisti non avrebbero riportato ferite gravi. Sarebbero stati portati in ospedale in stato di shock, ma subito dimessi.

Tre italiani feriti da coloni israeliani

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che quattro attivisti internazionali, un canadese e tre italiani, sono stati feriti oggi 30 novembre da alcuni coloni israeliani che hanno fatto irruzione in una casa di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania.

Gli italiani, due ragazze e un ragazzo, sono stati portati in ospedale in stato di shock. I medici hanno però rilevato soltanto ferite lievi. Le due ragazze sono state dimesse dopo alcune medicazioni e senza particolari indicazioni. Il ragazzo dovrà osservare alcuni giorni di riposo.

123RF Gerico, dove è avvenuto l’attacco

Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa LaPresse, i ragazzi avrebbero denunciato l’aggressione alle autorità palestinesi.

Il commento del ministro Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato duramente quanto accaduto a margine dell’assemblea di Noi Moderati a Roma:

Basta aggressioni, non è questo il modo per rivendicare anche le proprie ragioni. La Cisgiordania non deve essere annessa, nessuna ipotesi di annessione, siamo assolutamente contrari, deve essere rispettata la popolazione civile palestinese. È gravissimo.

Il ministro ha poi aggiunto: “L’appello che lanciamo anche al governo di Israele è di fermare i coloni e impedire che continuino queste violenze che non servono alla realizzazione del piano di pace per il quale tutti quanti stiamo lavorando”.

Chi sono i coloni israeliani

La Cisgiordania, dove è avvenuto l’attacco del 30 novembre, è uno dei due territori che dovrebbero formare uno Stato di Palestina (l’altro è la Striscia di Gaza). È abitato in maggior parte da palestinesi ed è, in teoria, amministrato dall’Autorità Nazionale Palestinese.

Nel 1967 però Israele conquistò la Cisgiordania durante la Guerra dei Sei giorni. Da allora, molti israeliani, sostenuti spesso dai governi di Tel Aviv, hanno iniziato a costruire colonie nei territori occupati. Questa pratica è esplicitamente vietata dalla Convenzione di Ginevra.

Negli anni, nonostante Israele non occupi più la regione, i coloni hanno assunto un atteggiamento sempre più violento nei confronti degli abitanti della Cisgiordania. Entrare nelle case dei palestinesi che vi abitano è una pratica comune, finalizzata a cercare di provocare un’escalation che faccia intervenire le forze armate.

Le colonie israeliane erano, prima della guerra seguita al 7 ottobre 2023, uno dei principali ostacoli a un accordo per la creazione di uno Stato palestinese. Sono infatti illegali, come stabilito dalla Convenzione di Ginevra, ma smantellarle è considerato quasi impossibile per ragioni politiche e pratiche.