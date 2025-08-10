Attivisti pro Palestina interrompono la diretta del Grande Fratello in Israele urlando slogan contro la guerra

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un gruppo di ragazzi, tutti attivisti del gruppo per la coesistenza di israeliani e palestinesi Standing Together, ha interrotto la diretta del Grande Fratello israeliano per protestare contro la guerra nella Striscia di Gaza. I giovani sono riusciti a bloccare il programma per alcuni secondi, gridando slogan contro l’occupazione, prima di essere portati via.

Attivisti pro Palestina interrompono il Grande Fratello

Alcuni attivisti del gruppo per la convivenza arabo-ebrea Standing Together hanno invaso all’improvviso il palco della diretta del Grande Fratello israeliano.

Secondo quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz, i ragazzi si erano nascosti tra il pubblico che assisteva alla trasmissione e, al momento concordato, hanno iniziato a correre verso il palco.

Tre ragazze e un ragazzo sono riusciti e sfuggire alla sicurezza che ha tentato di fermarli prima che potessero lasciare la platea e si sono seduti ai piedi dei conduttori, rimasti interdetti.

Gli slogan e l’intervento della sicurezza

I ragazzi indossavano tutti magliette con una scritta in ebraico che recitava “Lasciare Gaza“, e hanno iniziato a gridare slogan contro la guerra in corso e contro l’invasione della Striscia. I giovani hanno gridato:

Il governo israeliano sta mandando i soldati a morire! Israele sta affamando Gaza! Bambini, donne, anziani e ostaggi! La nazione chiede un cessate il fuoco!

X @standing together Attiviste di Standing Together sul palco del Grande Fratello israeliano

Pochi secondi dopo l’irruzione sul palco, diversi uomini della sicurezza hanno cominciato a trascinare via di forza i giovani, che hanno tentato in vano di resistere.

Cos’è il gruppo Standing Together

Standing Together è stato fondato nel 2015 ed è il più grande movimento di base, quindi nato da un’iniziativa di cittadini, composto da persone arabe e ebree che vivono in Israele.

L’obiettivo principale del gruppo è promuovere l’uguaglianza tra arabi ed ebrei in Israele e supportare la causa per l’autodeterminazione del popolo palestinese. Si tratta di uno dei pochi movimenti che si è sempre opposto a qualsiasi tipo di operazione militare a Gaza fin da dopo il 7 ottobre. In una nota, Standing Together ha dichiarato riguardo all’azione dei suoi associati:

Mentre gli ostaggi vengono abbandonati alla morte e i bambini muoiono di fame a solo un’ora di macchina dagli studi del Grande Fratello, i media non dicono alla nazione cosa sta succedendo a Gaza e comunicano ai cittadini che tutto sta andando come al solito.