Attivisti pro Palestina interrompono la diretta del Grande Fratello in Israele urlando slogan contro la guerra
Un gruppo di manifestanti di un movimento per la Palestina ha invaso gli studi del Grande Fratello israeliano, chiedendo la pace a Gaza
Un gruppo di ragazzi, tutti attivisti del gruppo per la coesistenza di israeliani e palestinesi Standing Together, ha interrotto la diretta del Grande Fratello israeliano per protestare contro la guerra nella Striscia di Gaza. I giovani sono riusciti a bloccare il programma per alcuni secondi, gridando slogan contro l’occupazione, prima di essere portati via.
Attivisti pro Palestina interrompono il Grande Fratello
Alcuni attivisti del gruppo per la convivenza arabo-ebrea Standing Together hanno invaso all’improvviso il palco della diretta del Grande Fratello israeliano.
Secondo quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz, i ragazzi si erano nascosti tra il pubblico che assisteva alla trasmissione e, al momento concordato, hanno iniziato a correre verso il palco.
Tre ragazze e un ragazzo sono riusciti e sfuggire alla sicurezza che ha tentato di fermarli prima che potessero lasciare la platea e si sono seduti ai piedi dei conduttori, rimasti interdetti.
Gli slogan e l’intervento della sicurezza
I ragazzi indossavano tutti magliette con una scritta in ebraico che recitava “Lasciare Gaza“, e hanno iniziato a gridare slogan contro la guerra in corso e contro l’invasione della Striscia. I giovani hanno gridato:
Il governo israeliano sta mandando i soldati a morire! Israele sta affamando Gaza! Bambini, donne, anziani e ostaggi! La nazione chiede un cessate il fuoco!
Attiviste di Standing Together sul palco del Grande Fratello israeliano
Pochi secondi dopo l’irruzione sul palco, diversi uomini della sicurezza hanno cominciato a trascinare via di forza i giovani, che hanno tentato in vano di resistere.
Cos’è il gruppo Standing Together
Standing Together è stato fondato nel 2015 ed è il più grande movimento di base, quindi nato da un’iniziativa di cittadini, composto da persone arabe e ebree che vivono in Israele.
L’obiettivo principale del gruppo è promuovere l’uguaglianza tra arabi ed ebrei in Israele e supportare la causa per l’autodeterminazione del popolo palestinese. Si tratta di uno dei pochi movimenti che si è sempre opposto a qualsiasi tipo di operazione militare a Gaza fin da dopo il 7 ottobre. In una nota, Standing Together ha dichiarato riguardo all’azione dei suoi associati:
Mentre gli ostaggi vengono abbandonati alla morte e i bambini muoiono di fame a solo un’ora di macchina dagli studi del Grande Fratello, i media non dicono alla nazione cosa sta succedendo a Gaza e comunicano ai cittadini che tutto sta andando come al solito.