Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le attività estere di Lukoil, colosso energetico russo, sono state vendute per 10 miliardi di euro, ma chi le ha comprate non ha speso che 3 miliardi o poco più. A concludere l’accordo un gruppo di imprenditori statunitensi, che si accaparra le raffinerie in Romania e Bulgaria, una rete di distribuzione negli stessi Paesi e nei Balcani, riserve di gas e petrolio in Asia, Iraq, Messico, Congo, Nigeria, Ghana ed Egitto. Le attività di Lukoil passano a una cordata guidata da Todd Boehly, miliardario di Miami tra i più grandi sostenitori e finanziatori delle campagne di Trump.

Titoli in cambio di asset

Il gruppo russo Lukoil ha firmato l’intesa per cedere Lukoil International, la società che controlla le attività fuori dalla Russia, a un consorzio guidato dall’imprenditore americano Todd Boehly. L’annuncio è arrivato mercoledì 25 novembre. Nella cordata figurano Eldridge, la holding di Boehly, l’emiratina Catena, Xtellus Partners e la International Development Finance Corporation (Dfc), agenzia del governo statunitense.

L’operazione non è ancora conclusa, serve il via libera dell’Ofac, l’ufficio del Tesoro che gestisce le sanzioni. Secondo Boehly, per il closing potrebbe servire fino a un anno.

Il consorzio consegnerà titoli vincolati di Lukoil e di altre società russe, per un valore di 10 miliardi di dollari, in cambio dell’intero capitale della controllata. Per il Corriere della Sera, il costo effettivo per acquistarli sarebbe di poco superiore ai 3 miliardi. Il portafoglio comprende raffinerie, distributori e giacimenti.

Chi è Todd Boehly

Todd Boehly è amministratore delegato e proprietario di Eldridge, gruppo attivo nella gestione patrimoniale e nelle assicurazioni, con 75 miliardi di dollari in gestione.

Il suo nome è noto soprattutto nello sport: detiene quote dei Los Angeles Dodgers e dei Los Angeles Lakers. Nel 2022 ha partecipato alla cordata che ha rilevato il Chelsea da Roman Abramovich.

Sotto il profilo politico, nel 2025 ha donato un milione di dollari a MAGA Inc., comitato vicino a Donald Trump, secondo i dati della Commissione elettorale federale. Quest’anno ha sostenuto anche quattro candidati repubblicani, mentre in passato aveva finanziato, con somme minori, esponenti democratici.

Il ruolo di Washington

La vendita nasce dalle sanzioni imposte a Lukoil nell’ottobre 2025. Da allora l’amministrazione Trump ha avuto un potere decisivo: ogni cessione richiede il suo assenso. Si erano mossi diversi pretendenti, tra cui Gunvor, ritiratasi dopo le obiezioni americane, e il fondo Carlyle, che a gennaio aveva raggiunto un’intesa non esclusiva.

Con l’accordo, la Dfc avrà un posto nell’organo di governo della società e una quota degli utili futuri, dopo che gli investitori privati avranno recuperato il capitale con un rendimento concordato. Per l’agenzia, portare infrastrutture strategiche sotto il controllo americano o alleato è una priorità.

Boehly sostiene che il consorzio scambi titoli ormai privi di valore per gli americani. Secondo il Corriere, l’uso delle sanzioni è servita per costringere i russi a svendere a investitori graditi alla Casa Bianca, con metodi paragonabili a quelli del Cremlino.