È di due arresti e quattro perquisizioni il bilancio dell’operazione “delivery” condotta dalla Digos di Pisa e Firenze, coordinata dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione, per un atto terroristico compiuto con un ordigno esplosivo. L’azione, avvenuta nel 2023 presso il Tribunale di Pisa, è stata rivendicata da ambienti anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito.

Le indagini e la scoperta dell’ordigno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti della Digos di Pisa sono intervenuti presso il Tribunale cittadino dopo la segnalazione di un oggetto sospetto nei pressi del portone di servizio del Palazzo di Giustizia. Gli operatori hanno rinvenuto un ordigno incendiario artigianale, composto da una bottiglia piena di liquido infiammabile, una bombola da campeggio di gas e un petardo dotato di miccia. Fortunatamente, il dispositivo è risultato solo parzialmente combusto, evitando conseguenze più gravi.

La rivendicazione e il movente anarchico

Nei giorni successivi al ritrovamento, l’azione è stata rivendicata su un sito internet riconducibile all’area anarchica. La motivazione dichiarata dagli autori sarebbe stata la solidarietà nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito, nell’ambito di una più ampia campagna di attacco alle istituzioni. Questo elemento ha indirizzato le indagini verso ambienti dell’anarchismo radicale, già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi di reati simili.

L’identificazione dei responsabili

Il lavoro degli investigatori, supportato da analisi tecniche e attività di intelligence, ha permesso di individuare i presunti responsabili dell’atto terroristico. Le indagini si sono concentrate su soggetti già monitorati per la loro vicinanza agli ambienti anarchici e per la partecipazione a campagne di protesta contro le istituzioni giudiziarie e le forze di polizia.

Perquisizioni e arresti tra Pisa e Firenze

Gli agenti della Digos di Pisa e Firenze, sotto il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, hanno eseguito due arresti e quattro perquisizioni domiciliari nei confronti di persone ritenute coinvolte nella pianificazione e realizzazione dell’attentato. Le perquisizioni hanno permesso di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini, tra cui materiale informatico e documentazione riconducibile all’area anarchica.

Le indagini parallele a Padova

A Padova la Digos ha condotto un’ulteriore attività investigativa, eseguendo tre perquisizioni personali nei confronti di giovani anarchici. Questi ultimi sono stati indagati per istigazione a delinquere e ricettazione, in relazione a una serie di scritte comparse sui muri di alcune zone della città veneta, contenenti messaggi contro la Polizia e l’Autorità giudiziaria.

L’analisi dei filmati e l’individuazione dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’identificazione dei presunti responsabili delle scritte è stata resa possibile grazie all’analisi di una vasta quantità di filmati di videosorveglianza. Gli investigatori hanno visionato ore di registrazioni per ricostruire i movimenti dei sospetti e raccogliere prove a loro carico.

Il contesto: solidarietà ad Alfredo Cospito e tensioni sociali

L’operazione “delivery” si inserisce in un contesto di crescente tensione tra alcune frange dell’anarchismo e le istituzioni dello Stato. La solidarietà ad Alfredo Cospito, detenuto per reati di matrice anarchica, ha rappresentato il filo conduttore di numerose azioni dimostrative e atti di attacco alle strutture giudiziarie e alle forze dell’ordine. L’episodio di Pisa e le scritte di Padova si collocano all’interno di questa strategia di pressione e protesta.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità hanno espresso soddisfazione per l’esito delle indagini, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la tempestività degli interventi. La Direzione centrale della Polizia di prevenzione ha ribadito l’impegno costante nel contrasto a ogni forma di terrorismo e di reato contro le istituzioni democratiche.

Il ruolo della videosorveglianza e delle tecnologie investigative

L’operazione ha evidenziato ancora una volta il ruolo fondamentale delle tecnologie investigative, in particolare la videosorveglianza urbana, per l’individuazione dei responsabili di reati contro la sicurezza pubblica. L’analisi dei filmati ha consentito agli investigatori di ricostruire con precisione le fasi preparatorie e l’esecuzione degli atti contestati.

Le accuse e i prossimi sviluppi

Le persone arrestate e perquisite sono ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità individuali e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati. L’inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori collegamenti con altri episodi simili e per individuare eventuali complici.

La sicurezza dei tribunali e la prevenzione

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle sedi giudiziarie e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione contro possibili attentati o azioni dimostrative. Le autorità stanno valutando l’adozione di ulteriori strumenti di controllo e la formazione del personale addetto alla vigilanza.

Conclusioni

L’operazione “delivery” rappresenta un importante risultato nel contrasto al terrorismo di matrice anarchica e conferma l’efficacia dell’azione coordinata delle forze dell’ordine. L’attenzione resta alta per prevenire nuovi episodi e garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini.

