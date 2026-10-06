Attore Robert Kelker-Kelly trovato morto in casa, recitò in "General Hospital" e "I giorni della nostra vita"

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Lutto nel mondo della tv. È morto all’età di 62 anni Robert Kelker-Kelly, attore statunitense noto soprattutto per i suoi ruoli in soap opera di successo quali General Hospital e I giorni della nostra vita. L’uomo è stato trovato morto in casa nella serata di sabato, si ipotizza un malore.

Morto l’attore Robert Kelker-Kelly

Addio a Robert Kelker-Kelly, star delle soap opera degli anni ’90. L’attore statunitense è stato trovato morto nella serata di sabato 3 ottobre nella sua casa a St. Peters, in Missouri. Lo riferisce Tmz.

La causa del decesso non è nota, la polizia locale, giunta sul posto assieme ai paramedici, ha detto di aver risposto a una chiamata di soccorso per un uomo in arresto cardiaco. L’attore aveva 62 anni.

Chi era Robert Kelker-Kelly

Robert Kelker-Kelly era noto soprattutto per i suoi ruoli in soap opera di successo degli anni Novanta e Duemila, come Destini, I giorni della nostra vita e General Hospital.

Nato il 18 aprile 1964 a Wichita in Kansas, dopo aver studiato recitazione iniziò la sua carriera di attore nel 1987 entrando nel cast della soap opera della Nbc Another World (Destini da noi).

Terminata la carriera da attore, divenne un pilota. Kelker-Kelly si sposò due volte: la prima nel 1988 con l’assistente di produzione Linda Ratner, dalla quale divorziò dopo 4 anni.

La seconda nel 1997 con l’attrice Miriam Parrish, fino al 2013. Lascia una figlia, Amelia Rose Kelly.

Star di General Hospital e I giorni della nostra vita

Robert Kelker-Kelly era una star delle soap opera. Esordì nel 1987 in Destini, nel ruolo di Sam Fowler, fino al 1990. E poi ancora dal 1996 al 1998 nel ruolo di Shane Roberts. Complessivamente recitò in oltre 400 episodi della serie.

Dal 1992 al 1995 fu nel cast de I giorni della nostra vita, nel ruolo di Bo Brady.

Quindi fu Stavros Cassadine in General Hospital, dal 2001 al 2003 e poi dal 2013 al 2014.

Per lui anche un ruolo nel cinema, nel film Il sogno di Frankie (1996) con Jennifer Aniston.