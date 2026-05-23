Attore Stewart McLean di Virgin River trovato morto, si indaga per l'omicidio della star delle serie tv

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’attore canadese Stewart McLean, famoso per la serie tv “Virgin River“, è stato trovato morto venerdì 22 maggio. Non si avevano più notizie di lui da una settimana. L’ultima volta è stato visto il 15 maggio, nella sua abitazione di Lions Bay, una località costiera della Columbia Britannica, in Canada, situata tra Vancouver e Squamish, lungo la Sea-to-Sky Highway. Il 45enne era stato dichiarato disperso il 18 maggio. Quattro giorni dopo sono stati rinvenuti i suoi resti. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio.

“Virgin River”, morto l’attore Stewart McLean: aperta un’indagine per omicidio

Le autorità canadesi hanno riferito che il caso della scomparsa di McLean è ora un’indagine per omicidio.

A renderlo noto è stato l’Integrated Homicide Investigation Team, che venerdì 22 maggio ha fatto sapere di avere trovato i resti dell’attore nell’area di Lions Bay, dove la star dimorava.

“Attraverso le attività investigative sono emerse prove che indicano che il signor McLean potrebbe essere stato vittima di un omicidio”, ha scritto in una nota ufficiale la polizia canadese.

Dal 20 maggio al caso lavorano gli agenti dell’Integrated Homicide Investigation Team. Spetta a loro ricostruire la precisa dinamica dei fatti e le cause che hanno portato al decesso del 45enne.

L’appello della sorella maggiore Kat McLean

Prima del ritrovamento dei resti, il 21 maggio Kat, sorella maggiore di McLean, aveva lanciato un appello sui social diffondendo due foto di Stewart: “Questo è mio fratello minore. Condividete perché siamo disperatamente alla ricerca di qualsiasi informazione su dove si trovi”.

Dopo che l’attore è stato trovato morto, Kat ha espresso profonda dolore: “Con grande tristezza condividiamo la perdita del nostro caro fratello minore, Stew. Era sincero, onesto, premuroso e divertente da morire. Ci mancherà incredibilmente”.

La carriera di Stewart McLean

Nel corso della sua carriera attoriale, iniziata nel 2015, McLean, oltre alla parte in “Virgin River”, ha interpretato ruoli anche in serie e film crime come “Murder in a Small Town”, “Happy Face” e “The Killer Inside: The Ruth Finley Story”.

Ha inoltre recitato nelle serie tv “Supernatural”, “Travelers”, “Beyond”, “Silicon Valley – La valle del boom”, “Siren” e “Delitti e misteri a Gibson”.