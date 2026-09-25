Attrice Alice Mangione ricoverata a causa di un'infezione renale, cos'è la pielonefrite e quali sono i sintomi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Alice Mangione rassicura tutti i fan in apprensione per il suo ricovero. Per spiegare la sua assenza dai social, l’attrice e comica bergamasca ha pubblicato sul suo profilo un post ironico dall’ospedale dove è finita a causa di una pielofrenite. Si tratta di un’infezione renale scaturita dall’aggravamento di una cistite che lei stessa ha ammesso di aver trascurato, sottolineando però che non si tratta di nulla di grave.

Alice Mangione ricoverata per un’infezione renale

“Sono qui perché non so pronunciare Sussex ma mi stanno curando”, ha scherzato l’attrice pubblicando una foto sul lettino dell’ospedale.

“Ciao! Eh insomma… pensavo fosse una cistite invece era un calesse” ha scritto parafrasando il titolo del famoso film di Massimo Troisi. “Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un sospetto di cistite? – ha spiegato – Ho un po’ esagerato e ho fatto arrivare l’infiammazione fino ai reni, così da sabato sono ricoverata”.

Le rassicurazioni dell’attrice

L’attrice 42enne è diventata famosa sui social per la pagina The Pozzolis Family, lanciata nel 2016 insieme all’ex marito Gianmarco Pozzoli e seguita da tanti follower fino alla separazione della coppia nel 2025, ma dal debutto nel 2004 in Mai dire martedì ha partecipato a diversi programmi comici in tv, da Colorado alla seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori, oltre a recitare sul grande schermo e a teatro.

“Niente di grave davvero, si stanno prendendo cura di me con grandissima attenzione e scrupolosità e presto (prestissimo spero!) sarò fuori. E non appena avrò un weekend libero… gita nel Sussex. Sassex. Sassux. Quello lì” ha scritto infine Mangione con un pizzico di autoironia.

Cos’è la pielonefrite

Come spiegato nel post, l’attrice è stata colpita da una cistite, un’infiammazione delle vie urinarie comune tra le donne che spesso si risolve senza complicazioni, ma se non curata può interessare anche i reni e degenerare in una pielofrenite.

Gli specialisti dell’Humanitas sottolineano che a quel livello i sintomi dell’infezione sono simili alla colica renale, dolore a un fianco, acuto o cronico, che dura anche diversi giorni, oltre a una febbre anche oltre i 38 gradi, accompagnati da “nausea e vomito, l’emissione di urine scure o maleodoranti, l’ematuria, ovvero la presenza di sangue nelle urine, una minzione frequente e dolorosa”.

L’urologo dell’ospedale e polo di ricerca milanese, Alberto Saita, spiega come la pielofrenite debba essere trattata tempestivamente con antibiotici per evitare il pericolo di una setticemia o di effetti cronici ai reni come un’insufficienza renale.