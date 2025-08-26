Audio del caso Raoul Bova oscurato dal web, perché il Garante ha dato ragione all'attore contro Corona

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’audio del caso Raoul Bova è stato oscurato dal Garante per la Privacy e Google sul web dopo la richiesta presentata dall’avvocato dell’attore. Lo scorso 21 luglio, nel format di Fabrizio Corona intitolato Falsissimo, erano state diffuse alcune conversazioni private tra Bova e la modella Martina Ceretti.

Caso Raoul Bova: si indaga per estorsione

Dopo che il 21 luglio alcune conversazioni private tra Raoul Bova e la modella Martina Ceretti erano state diffuse nel format Falsissimo di Fabrizio Corona, sono partite le denunce presentate dai legali dell’attore.

Dopo gli esposti, la Procura di Roma ha avviato un’indagine per tentata estorsione: qualcuno avrebbe cercato di ricattare Raoul Bova minacciando la diffusione dei messaggi, poi successivamente effettivamente pubblicati.

ANSA

Lo scorso 21 luglio, nel format Falsissimo di Fabrizio Corona sono state diffuse alcune conversazioni private tra l’attore Raoul Bova e la modella Martina Ceretti.

L’intervento del Garante per la Privacy sul caso Raoul Bova

Il 20 agosto il Garante per la Privacy ha ordinato la rimozione del materiale incriminato dalla puntata 13 del programma di Fabrizio Corona e da tutte le altre piattaforme che lo hanno usato.

Ciò nonostante, per giorni, gli audio hanno continuato a circolare sul web. Il Garante e Google, quindi YouTube, hanno quindi provveduto alla cancellazione definitiva (in diverse pagine social l’audio è ancora presente ma dovrebbe essere rimosso nelle prossime ore).

Il commento dell’avvocato di Raoul Bova

Rita Bernardini de Pace, che assiste Raoul Bova, ha commentato a La Repubblica: “È una vittoria non solo personale, ma di principio“. Secondo la legale dell’attore, questa decisione “riafferma il diritto alla privacy, al decoro e alla verità in un’epoca in cui i social sono usati per distruggere la reputazione delle persone”.

Le parole pronunciate da Raoul Bova nell’audio privato diffuso erano diventate un tormentone su Internet. L’attore aveva così deciso di correre ai ripari depositando le sue parole all’Ufficio Italiano Brevetti.

Il risultato ottenuto, almeno per il momento, è la rimozione dei contenuti dal web. La caccia ai link in cui sono presenti le conversazioni private di Raoul Bova, però, prosegue, così come l’indagine della Procura di Roma per tentata estorsione ai danni dell’attore.