August Hanning ex BND arrestato in Germania per spionaggio e tentato tradimento, "oltre 2 mila documenti"

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August Hanning, ex capo del BND, i servizi segreti tedeschi, è stato arrestato con l’accusa di tradimento. Avrebbe passato oltre 2 mila documenti riservati a una potenza straniera ancora non identificata. Con lui sarebbe stato messo in carcere anche un altro funzionario del BND, che avrebbe passato documenti ad Hanning dopo la fine del suo mandato di capo dei servizi segreti. Diversi commentatori hanno definito il caso il “peggior scandalo di sempre” per il BND.

Arrestato August Hanning, ex capo del BND tedesco

Hanning è stato arrestato nella sua abitazione a Münster nelle prime ore della mattinata di martedì 6 ottobre. È accusato di spionaggio, rivelazione di segreti di Stato e tentato tradimento per aver passato più di 2 mila documenti a una potenza straniera.

Hanning è stato a capo del BND, i servizi segreti tedeschi per l’estero, dal 1998 fino al 2005. In seguito alla fine del suo mandato era entrato al ministero dell’Interno come segretario di Stato fino al novembre del 2009.

ANSA

Hanning ha 80 anni e non è ancora chiaro per quale “potenza straniera” avrebbe lavorato e a chi avrebbe passato i documenti rubati ai servizi segreti tedeschi.

L’altro arresto nel caso Hanning

L’ex capo dei servizi segreti esteri tedeschi non avrebbe però agito da solo. Hanning avrebbe infatti avuto un complice, un altro alto funzionario del BND, che è stato a sua volta arrestato.

Il suo ruolo sarebbe stato quello di passare, dietro compenso, centinaia di documenti riservati a Hanning dopo che il mandato di quest’ultimo a capo del BND si era concluso.

Questo secondo sospettato avrebbe anche lavorato sotto Hanning, come suo stretto collaboratore, sia ai servizi segreti tedeschi sia al Ministero dell’Interno.

Il “peggior scandalo” dei servizi tedeschi

Diversi commentatori hanno sottolineato la gravità delle accuse rivolte a Hanning e al suo collaboratore.

Michaela Küfner, caporedattrice della sezione politica di DW, ha descritto il caso come “il più grande scandalo di spionaggio del secolo in Germania“.

Marc Henrichmann, presidente della commissione parlamentare tedesca per il controllo dei servizi segreti, ha dichiarato in seguito agli arresti che la Germania “non tollererà la diffusione di segreti“.