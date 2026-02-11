Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque ordinanze cautelari eseguite il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla luce una serie di furti e ricettazione avvenuti ad Augusta nel corso del 2025. Le misure, emesse dal Gip del Tribunale di Siracusa, sono state applicate nei confronti di altrettanti soggetti residenti nella cittadina siciliana, accusati di aver messo a segno diversi colpi in abitazione.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Augusta, che hanno dato esecuzione a cinque ordinanze cautelari su disposizione dell’autorità giudiziaria. Le misure sono state richieste dalla Procura della Repubblica e accolte dal Gip del Tribunale di Siracusa, a seguito di una complessa attività investigativa durata diversi mesi.

Le misure cautelari: carcere, domiciliari e divieti di dimora

Nel dettaglio, sono state emesse sei misure cautelari: tre in carcere, una agli arresti domiciliari e due divieti di dimora ad Augusta. Tuttavia, una delle misure non è stata eseguita poiché il destinatario si trova attualmente all’estero. Tutti i soggetti coinvolti risultano residenti nella cittadina megarese e sono accusati, a vario titolo, dei reati di furto, tentato furto in abitazione e ricettazione.

Un’indagine articolata tra intercettazioni e videosorveglianza

L’operazione rappresenta il risultato di approfondite indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa e dirette dal dirigente Antonio Migliorisi. Gli investigatori si sono avvalsi di strumenti come intercettazioni telefoniche, pedinamenti e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, riuscendo così a ricostruire l’attività della banda e a raccogliere elementi probatori fondamentali.

I colpi messi a segno tra il 2024 e il 2025

Le indagini hanno permesso di fare piena luce su cinque episodi di furto in abitazione, avvenuti tra la fine del 2024 e l’estate dello scorso anno. Questi episodi avevano destato particolare allarme tra i residenti di Augusta, tanto da attirare l’attenzione dell’opinione pubblica locale. Le abitazioni colpite si trovavano sia nel centro storico che nella zona “Monte” della città.

Il modus operandi della banda

Dalle indagini è emerso che il gruppo criminale agiva con particolare attenzione, effettuando accurati sopralluoghi per selezionare le vittime e valutare la fattibilità dei furti. In alcune occasioni, i malviventi hanno indossato tute bianche da lavoro nel tentativo di non essere riconosciuti durante l’azione criminosa.

Refurtiva e sequestro a Catania

Durante i furti, sono state asportate casseforti contenenti gioielli in oro, altri preziosi e denaro contante. Un elemento chiave per la risoluzione del caso è stato il sequestro di alcuni gioielli rubati, avvenuto nei confronti di due indagati che si erano recati a Catania per tentare di vendere la refurtiva. In quell’occasione, le vittime dei furti hanno riconosciuto i propri beni, consentendo così di consolidare il quadro accusatorio nei confronti dei sospettati. L’ultima menzione di Catania chiude il cerchio delle indagini.