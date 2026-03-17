Aule separate per maschi e femmine a scuola per il Ramadan a Firenze, polemica in città: scoppia il caso

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L’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze ha dedicato due aule, una per le ragazze e una per i ragazzi, che desiderano pregare per il Ramadan, un’importante ricorrenza della religione musulmana. La decisione è stata duramente criticata da politici di Fratelli d’Italia, Lega e Futuro Nazionale, mentre il preside della scuola l’ha difesa.

Aule dedicate al Ramadan in una scuola di Firenze

Il Sassetti-Peruzzi è un istituto tecnico e professionale, quindi una scuola superiore, con due sedi, una a Firenze e una a Scandicci, comune alle porte del capoluogo toscano.

Conta più di 1.300 studenti. La notizia non è recente, visto che il Ramadan nel 2026 si conclude il 19 marzo.

ANSA

Era emersa infatti a fine febbraio, per la denuncia di due europarlamentari della Lega. Tra le decisioni più criticate, oltre a quella di istituire due aule per la preghiera per i ragazzi, anche quella di dividere le stanze per sesso.

La divisione per sessi durante la preghiera non è un precetto nell’Islam, ma una tradizione molto consolidata. In alcune parti del mondo, in particolare in Europa, è in fase di abbandono.

L’Italia, però, fa eccezione. Diverse comunità musulmane del nostro Paese infatti la praticano ancora.

Le critiche alla decisione

Diversi politici di Fratelli d’Italia, Lega e Futuro Nazionale hanno criticato la decisione della scuola di Firenze.

Susanna Ceccardi e Silvia Sardone, le europarlamentari leghiste tra le prime a segnalare la decisione dell’istituto, l’hanno definita “un inchino all’islamizzazione”.

Ceccardi è recentemente tornata sulla questione durante la trasmissione Mattino Cinque, definendo la scelta della scuola: “Il cortocircuito del multiculturalismo sfrenato”.

Edoardo Ziello, deputato di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, ha annunciato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione

La difesa del preside

Fin da subito il preside della scuola, Osvaldo Di Cuffa, ha difeso la sua decisione: “Nel rispetto del pluralismo e della laicità della scuola e di tutti i culti presenti, come dice la Costituzione”.

“Come garantiamo ai cristiani l’insegnamento della religione e le festività, garantiamo alle altre confessioni pari diritti e il confronto tra culture” ha aggiunto il preside.

Anche la Flc Cgil, sindacato dei lavoratori dell’istruzione, ha sostenuto il preside “attaccato per una scelta importante nei confronti di una parte dei propri studenti”.