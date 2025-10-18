Aumenta il prezzo delle sigarette, da quando il rincaro voluto dalla Manovra e quanto costerà un pacchetto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il prezzo delle sigarette aumenterà a partire dal 1° gennaio 2026. A confermarlo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa nella quale è stata presentata la nuova Manovra 2026. Si prevede un aumento – di pochi centesimi – graduale nei prossimi tre anni che porterà però a far spendere per i prodotti più costosi anche 1 euro e 50 in più a pacchetto.

Aumenta il prezzo delle sigarette: ecco di quanto

Tra le novità introdotte dalla nuova Manovra c’è anche un leggero aumento del prezzo delle sigarette.

Dal prossimo anno queste costeranno qualche centesimo in più: si tratta, come detto, di un piccolo aumento e graduale che però, tra tre anni, potrebbe portare il costo di questo prodotto a essere decisamente più cospicuo di quello attuale.

Previsto dalla Manovra 2026 un aumento sul prezzo delle sigarette

Gli effetti della Manovra 2026

“Poco poco, ma sì”. Con queste parole il ministro dell’Economica, Giancarlo Giorgetti, ha confermato il rincaro previsto per le sigarette e inserito nella nuova Manovra. Non sono ancora state comunicate cifre definitive ma è stato appurato solo che nel 2026, nel 2027 e nel 2028 ci saranno degli incrementi graduali e progressivi.

La misura interesserà tutte le tipologie di prodotti da fumo: sigarette tradizionali, trinciati, sigarette elettroniche e liquidi da svapo. Alcuni prodotti saranno colpiti più duramente fino a far aumentare il prezzo di 1,50 euro per pacchetto al termine dei tre anni quando si avrà un effetto cumulato significativo.

La legge di bilancio costerà 18,7 miliardi di euro e sarà finanziata dai tagli ai ministeri, dall’aumento di imposte sulle banche e da provvedimenti minori quali i rincari sulla vendita al dettaglio di sigarette, sigari e altri prodotti da fumo.

Come funziona l’economia del tabacco e delle sigarette

Il prezzo dei tabacchi è deciso dalle aziende produttrici e dai rivenditori, ma è anche lo Stato che ne influenza il costo attraverso l’Iva e le accise che sono composte da una parte fissa e una variabile. Nel 2023 queste hanno garantito circa 11 miliardi di euro di entrate.

Oltre i due terzi del prezzo finale di un pacchetto finiscono quindi nelle casse dello Stato: su ogni 1.000 sigarette pesa un’accisa fissa pari a 29,5 euro, più una quota proporzionale del 49,5% sul prezzo di vendita. A questo si aggiunge l’Iva (22%) e il margine del rivenditore, che vale il 10% del prezzo finale. Come riporta Qui Finanza, con il nuovo aumento, la quota fiscale diventerà ancora più rilevante, portando l’incidenza complessiva oltre il 70% del prezzo al consumo.

Gli aumenti previsti dal governo sarebbero collegati alla riforma europea sulla tassazione del tabacco, attualmente in discussione a Bruxelles. Questa potrebbe portare a un incremento delle accise in tutta l’Unione, obbligando gli Stati membri a versarne una parte nel bilancio europeo. Per compensare questa futura uscita, l’Italia punta quindi ad anticipare gradualmente gli aumenti nei prossimi anni in modo da evitare un rincaro improvviso e pesante quando la direttiva entrerà in vigore.