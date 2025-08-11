Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La cyber violenza è diventata una delle minacce più insidiose per la sicurezza delle donne in Italia. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi anni si è assistito a un aumento significativo di episodi di violenza, molestie e abusi perpetrati attraverso piattaforme digitali, come social network, app di messaggistica istantanea e forum online. Il fenomeno, che si manifesta in molteplici forme, ha assunto proporzioni preoccupanti, coinvolgendo soprattutto le donne e incidendo profondamente sulla loro vita privata e pubblica.

Le nuove frontiere della cyber violenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cyber violenza comprende una vasta gamma di comportamenti illeciti, tra cui violazioni della privacy, stalking, molestie, hate speech di genere, condivisione non consensuale di immagini personali, hacking e furto d’identità. Queste azioni, spesso difficili da individuare e contrastare, colpiscono principalmente le donne, che risultano essere le vittime più frequenti di tali reati.

La aggressione online non si limita al mondo virtuale, ma si ripercuote anche nella vita reale delle vittime, esponendole a umiliazioni pubbliche sia su Internet che nella quotidianità. Le conseguenze psicologiche e sociali di questi atti possono essere devastanti, portando a isolamento, ansia e cambiamenti radicali nello stile di vita delle persone colpite.

Controllo e isolamento: i rischi nelle relazioni violente

Un aspetto particolarmente preoccupante della cyber violenza riguarda le dinamiche all’interno delle relazioni sentimentali. In molti casi, il partner assume atteggiamenti ossessivi e di controllo, monitorando costantemente l’attività sui social media della vittima, tracciando la posizione del suo cellulare o imponendo la cancellazione di account personali. Questi comportamenti aumentano il rischio di isolamento sociale e rendono ancora più difficile per la vittima chiedere aiuto o uscire dalla situazione di abuso.

La sorveglianza online è un fenomeno sempre più diffuso: consiste nel controllo continuo degli accessi ai social, della cronologia di navigazione, della geolocalizzazione e delle comunicazioni della vittima. Questo tipo di controllo rappresenta una forma subdola di violenza psicologica, che può sfociare in veri e propri atti di stalking digitale.

Prevenzione e consapevolezza: strumenti di difesa

Per proteggere le donne dalle molteplici forme di aggressione online, è fondamentale promuovere la consapevolezza sui comportamenti che costituiscono cyber violenza. La Polizia di Stato sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per tutelare le potenziali vittime dai pericoli della rete. Informare e sensibilizzare la popolazione, soprattutto le fasce più giovani, rappresenta un passo essenziale per prevenire e contrastare questi fenomeni.

Tra le raccomandazioni principali figurano l’uso di password complesse e diverse per ogni account, l’attivazione dell’autenticazione a due fattori, la limitazione della condivisione di informazioni personali e la segnalazione tempestiva di comportamenti sospetti alle autorità competenti.

Glossario dei principali reati informatici

La Polizia di Stato ha pubblicato un utile glossario per aiutare a riconoscere le diverse forme di cyber violenza:

Catfishing : creazione di un’identità falsa online, utilizzando foto o dati personali di altri, per indurre la vittima a instaurare una relazione sentimentale. Una volta ottenuta la fiducia, il truffatore può chiedere informazioni sensibili, come foto intime, da utilizzare per ricatto o per esercitare ulteriore controllo .

: creazione di un’identità falsa online, utilizzando foto o dati personali di altri, per indurre la vittima a instaurare una relazione sentimentale. Una volta ottenuta la fiducia, il truffatore può chiedere informazioni sensibili, come foto intime, da utilizzare per o per esercitare ulteriore . Cyber dating violence : violenza all’interno di una relazione sentimentale, caratterizzata dall’uso della tecnologia per compiere abusi psicologici , ricatti emotivi e molestie finalizzate al controllo dell’altro. Questo fenomeno è particolarmente diffuso tra gli adolescenti e comprende l’invio di messaggi minacciosi, stalking online, sorveglianza costante degli account e richiesta di password personali.

: all’interno di una relazione sentimentale, caratterizzata dall’uso della tecnologia per compiere , e finalizzate al controllo dell’altro. Questo fenomeno è particolarmente diffuso tra gli adolescenti e comprende l’invio di messaggi minacciosi, online, sorveglianza costante degli account e richiesta di password personali. Cyberstalking : il reato di atti persecutori commessi tramite strumenti informatici. Si tratta di comportamenti ripetuti e insistenti che generano paura per la propria incolumità o per quella di un familiare, ansia o cambiamenti nello stile di vita. Può manifestarsi attraverso minacce, messaggi offensivi, diffusione di informazioni private, creazione di profili falsi e altre forme di molestie online.

: il di atti persecutori commessi tramite strumenti informatici. Si tratta di comportamenti ripetuti e insistenti che generano paura per la propria incolumità o per quella di un familiare, ansia o cambiamenti nello stile di vita. Può manifestarsi attraverso minacce, messaggi offensivi, diffusione di informazioni private, creazione di profili falsi e altre forme di online. Doxxing : raccolta e diffusione non autorizzata di dati personali e privati di una persona su Internet, spesso per scopi di estorsione o ritorsione . Le informazioni possono essere ottenute anche tramite phishing , un’altra forma di aggressione online.

: raccolta e diffusione non autorizzata di dati personali e privati di una persona su Internet, spesso per scopi di o . Le informazioni possono essere ottenute anche tramite , un’altra forma di online. Fraping : accesso non autorizzato a un account social, fingendosi la vittima e pubblicando contenuti imbarazzanti o dannosi. Questa condotta viola l’identità personale e spesso la vittima viene accusata di non aver protetto adeguatamente la propria privacy.

: accesso non autorizzato a un account social, fingendosi la vittima e pubblicando contenuti imbarazzanti o dannosi. Questa condotta viola l’identità personale e spesso la vittima viene accusata di non aver protetto adeguatamente la propria privacy. Grooming : instaurazione di una relazione tra un adulto e un minore tramite Internet, finalizzata a abusi sessuali . Il grooming può avvenire attraverso social, chat, giochi online e altre piattaforme digitali. Spesso i casi di minori scomparsi o fuggiti da casa sono collegati a questo fenomeno.

: instaurazione di una relazione tra un adulto e un minore tramite Internet, finalizzata a . Il può avvenire attraverso social, chat, giochi online e altre piattaforme digitali. Spesso i casi di minori scomparsi o fuggiti da casa sono collegati a questo fenomeno. Hate speech : qualsiasi comunicazione che inciti all’ odio , alla violenza o alla discriminazione contro persone o gruppi. Sui social, l’ hate speech si manifesta con messaggi, post, immagini e meme a scopo denigratorio.

: qualsiasi comunicazione che inciti all’ , alla o alla contro persone o gruppi. Sui social, l’ si manifesta con messaggi, post, immagini e meme a scopo denigratorio. Revenge porn : diffusione di contenuti multimediali privati (immagini o video intimi) per vendetta contro un ex partner.

: diffusione di contenuti multimediali privati (immagini o video intimi) per contro un ex partner. Sextortion : forma di estorsione online che consiste nella minaccia di diffondere immagini intime o compromettenti della vittima, inizialmente condivise in modo consensuale.

: forma di online che consiste nella minaccia di diffondere immagini intime o compromettenti della vittima, inizialmente condivise in modo consensuale. Trolling : pubblicazione di messaggi provocatori, offensivi o fuori tema su forum, social o altre piattaforme digitali, con l’obiettivo di disturbare o scatenare reazioni negative negli altri utenti.

: pubblicazione di messaggi provocatori, offensivi o fuori tema su forum, social o altre piattaforme digitali, con l’obiettivo di disturbare o scatenare reazioni negative negli altri utenti. Upskirting: molestia sessuale che consiste nel fotografare sotto la gonna di una persona senza il suo consenso, usando telecamere nascoste o smartphone, con l’intento di diffondere le immagini senza autorizzazione.

Le conseguenze della cyber violenza sulla vita delle vittime

Le vittime di cyber violenza spesso subiscono ripercussioni che vanno ben oltre il danno immediato. L’esposizione pubblica, la perdita di controllo sulla propria immagine e la sensazione di essere costantemente sorvegliate possono portare a gravi conseguenze psicologiche, tra cui depressione, ansia, disturbi del sonno e isolamento sociale. Nei casi più gravi, la cyber violenza può sfociare in atti di violenza fisica o in tentativi di suicidio.

Le donne sono particolarmente vulnerabili a queste forme di aggressione, soprattutto quando il reato si inserisce in un contesto di violenza domestica o relazionale. La difficoltà nel denunciare e la paura di non essere credute rappresentano ulteriori ostacoli alla ricerca di aiuto.

Il ruolo delle istituzioni e delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine italiane hanno intensificato l’impegno nella lotta contro la cyber violenza, promuovendo campagne di sensibilizzazione e offrendo strumenti concreti per la prevenzione e la denuncia. La collaborazione tra Polizia Postale, associazioni e centri antiviolenza è fondamentale per garantire un supporto efficace alle vittime e per contrastare la diffusione di questi reati.

In Italia, sono stati attivati numerosi sportelli di ascolto e servizi di assistenza online, dove le vittime possono ricevere consulenza legale, supporto psicologico e informazioni sulle procedure di denuncia. Inoltre, la formazione degli operatori di polizia e degli insegnanti rappresenta un elemento chiave per individuare tempestivamente i segnali di cyber violenza e intervenire in modo appropriato.

Consigli pratici per difendersi dalla cyber violenza

La Polizia di Stato suggerisce alcune buone pratiche per ridurre il rischio di diventare vittime di cyber violenza:

Non condividere informazioni personali o immagini intime con persone conosciute solo online.

Utilizzare impostazioni di privacy elevate sui social network e aggiornare regolarmente le password.

Non cedere a richieste sospette di denaro o di invio di materiale compromettente.

Segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi episodio di molestia , stalking o ricatto online.

, o online. Rivolgersi a centri specializzati e associazioni di supporto in caso di necessità.

Verso una maggiore tutela delle vittime

La lotta alla cyber violenza richiede uno sforzo congiunto da parte di istituzioni, forze dell’ordine, scuole e società civile. Solo attraverso la prevenzione, l’informazione e il sostegno concreto alle vittime sarà possibile arginare un fenomeno in continua evoluzione e garantire un ambiente digitale più sicuro per tutti, in particolare per le donne.

La Polizia di Stato invita chiunque sia vittima o testimone di cyber violenza a non esitare a chiedere aiuto e a denunciare ogni episodio, anche quando può sembrare di poca importanza. Solo così sarà possibile costruire una rete di protezione efficace e contrastare la diffusione di questi reati che minacciano la libertà e la dignità delle persone.

IPA