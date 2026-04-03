Aumenti degli abbonamenti Netflix illegittimi, rimborso ai clienti fino a 500 euro: chi può richiederlo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Tribunale di Roma ha imposto a Netflix Italia di rimborsare i clienti che si sono abbonati prima del 2024. Inclusi gli utenti che ora non sono più fruitori della piattaforma. Una sentenza storica, che accoglie le istanze presentate dal Movimento Consumatori su quelli che sono stati definiti “aumenti illegittimi” del canone mensile operati dal 2017 al 2024. Secondo i promotori, Netflix “ha omesso di inserire nei contratti precedenti al gennaio 2024 una clausola richiesta dal Codice del Consumo, per giustificare il motivo dell’aumento”.

Cosa ha deciso il Tribunale su Netflix e cosa succede ora

La sentenza del Tribunale di Roma ha dichiarato dunque illegittimi gli aumenti unilaterali degli abbonamenti applicati da Netflix negli anni 2017, 2019, 2021 e novembre 2024 per i profili Premium e Standard.

Come spiegato dall’avvocato del Movimento Consumatori, Paolo Fiorio, ogni utente della piattaforma “avrà diritto a una riduzione del prezzo attuale dell’abbonamento, alla restituzione delle somme indebitamente pagate e all’eventuale risarcimento del danno”.

ANSA

La decisione dei giudici italiani è immediatamente esecutiva. Significa che Netflix dovrà subito provvedere ai rimborsi retroattivi e a rendere pubblica la novità sul proprio sito ufficiale e sulle testate nazionali, informando tutte le tipologie di clienti.

Non solo: la società dovrà anche adeguare le tariffe attuali alle soglie consentite. Nella pratica vuol dire che un abbonato Premium attivo dal 2017, e oggi gravato da un canone mensile di 19,99 euro, potrà usufruire del servizio al costo di 11,99 euro. Un cliente Standard, invece, vedrà ridursi l’esborso da 13,99 a 9,99 euro al mese.

Di quanto sono aumentati gli abbonamenti Netflix e quanto vale il rimborso

Movimento Consumatori ha prodotto le stime sull’entità dei rimborsi ai clienti. Dal 2019 a fine 2025, Netflix Italia è passata da 1,9 milioni a oltre 5,4 milioni di abbonati attivi.

Per gli abbonati Premium, gli aumenti illegittimi cumulati negli anni corrispondono a circa 8 euro al mese, mentre per gli utenti Standard la somma cala a 4 euro mensili. Anche il piano Base ha registrato incrementi, altrettanto illegittimi, di 2 euro a ottobre 2024.

Pertanto un utente Premium, che abbia un abbonamento continuativo dal 2017, potrebbe ricevere un rimborso fino a 500 euro. Alle medesime condizioni, un abbonato Standard potrebbe invece ricevere la metà (250 euro).

Chi ha diritto al rimborso Netflix e come ottenerlo

In sintesi, può avere accesso al rimborso una platea decisamente ampia: qualunque utente si sia abbonato a Netflix dal 2017 a gennaio 2024, anche chi poi non ha rinnovato il servizio.

Per quanto riguarda le modalità per ottenere indietro il denaro, la sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che sarà la stessa Netflix Italia a informare gli utenti interessati su come procedere.

Ciò non toglie che il singolo utente possa muoversi autonomamente e in anticipo. La prima cosa da fare è verificare l’anno del primo abbonamento e dei seguenti o, se non si è più abbonati, la cronologia di sottoscrizione del servizio. Anche se è stato valido per pochi mesi.

Una volta ottenuta questa prova, tramite screenshot o allegando i contratti conservati su mail o in memoria, si può scrivere una richiesta formale a Netflix Italia inserendo il riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano. Ci sono moduli standard online da poter adattare e inviare via PEC.

In alternativa, ci si può rivolgere ad associazioni come Movimento Consumatori ed essere seguiti passo passo nella presentazione dell’istanza all’attenzione della piattaforma. Anche alla luce di un eventuale ricorso di Netflix o di una causa collettiva.

Il Movimento Consumatori minaccia una class action

Movimento Consumatori ha infatti scelto la via della pressione sull’ufficio legale di Netflix.

“Se non provvederà immediatamente a ridurre i prezzi e a rimborsare i clienti, avvieremo una class action per garantire a tutti gli utenti la restituzione di quanto indebitamente pagato”, ha tuonato il presidente dell’associazione, Alessandro Mostaccio.

Il modulo online per aderire all’eventuale causa collettiva è già disponibile sul sito di Movimento Consumatori.